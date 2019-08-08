原标题：85.3%受访者希望体育纳入高中招生计分科目

漫画：曼类

学生体质问题受到了国家的高度重视。日前，中共中央、国务院发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）提出，开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，85.3%的受访者希望所在地将体育科目纳入高中招生计分科目，65.5%的受访者认为这能促进学生全面发展。对于体育科目纳入高中招生计分科目，受访者最关注的问题是如何平衡日常课业与体育运动时间。63.3%的受访者建议学校严格执行体育课程标准。

受访者中，76.1%为中小学生家长。00后占1.7%，90后占20.7%，80后占55.4%，70后占16.6%，60后占4.4%。

85.3%受访者希望所在地将体育科目纳入高中招生计分科目

北京昌平小学一年级学生家长陆华（化名）介绍，体育一直是她孩子所在片区中考的计分科目，但分数比重一直比较低，“我希望体育能够作为计分科目纳入中考成绩，并增加分数所占总成绩的比重”。

“现在的孩子因为主观或客观的原因都很少运动。”山东潍坊农村的张敏（化名）孩子读初一，她希望能尽快落实好这一政策。

河北沧州市第八中学初一班主任韩齐（化名）介绍，在沧州，体育纳入中考科目已经很多年了，一共占30分。学校现在大都很重视体育科目，有的还针对孩子们不同的兴趣爱好，有针对性地培养专项特长。

“我非常期待体育科目更受重视。”河北南皮的廖波（化名）孩子上初一，他的孩子因为吃得比较多，运动少，又长时间坐着学习，体重偏重，他很担心孩子的身体健康。

调查显示，85.3%的受访者希望所在地将体育科目纳入高中招生计分科目，其中30.4%的受访者非常期待。

“我身边有家长为孩子找借口逃避上体育课。”张敏认为，将体育科目纳入高中招生计分科目，也能让学校更重视体育科目的建设和发展，让家长更重视孩子的体育锻炼。

陆华告诉记者，自从体育被纳入计分科目，她周围的中学生更重视体育锻炼了，而不是觉得只要学习好就可以了。

调查显示，将体育科目纳入计分科目，65.5%的受访者认为能够促进学生全面发展，65.4%的受访者表示能促使家长、学校和学生重视体育锻炼，59.8%的受访者认为能够增强学生体质。

西安交通大学高等教育研究所所长陆根书向记者介绍，学生的体育锻炼一直是在被强调的，但落实上存在一些问题，这与应试教育导致学校、学生和家长更重视文化课有关。如今将体育纳入计分科目，是对体育的加强，是贯彻落实德智体美劳全面发展这个方针的一个重要举措。

受访者最关注如何平衡日常课业与体育运动时间

将体育科目纳入高中招生计分科目，人们最关注什么问题？调查显示，67.6%的受访者关注如何平衡日常课业与体育运动时间，64.2%的受访者关注如何规范体育课，50.9%的受访者关注具体如何计分和纳入总成绩。

陆华认为，将体育纳入评价性的计分考试，关系着升学选拔，最重要的是要保证公平公正，要有全面成熟的科目考试制度。另外，如果学生、家长和教师对体育没有真正重视起来，只是应付了事，实际效果也会打折扣。

廖波担心政策执行不到位，或者最后变成孩子们仅仅为了考试而进行体育锻炼。

对于将体育纳入高中招生计分科目，河北南皮某小学五年级学生家长程女士很关注具体实行方法，“这会增加一些身体素质差的学生的压力，而且文化课所占分值高，如何科学合理安排各门课程所用时间非常重要”。

陆根书指出，中考对体育科目有要求，但到了高中、大学，对体育的要求就放松了，甚至没有任何要求。一旦进了高中，学业压力更大，学生对体育也可能完全放松了。“所以除了将体育纳入高中入学计分科目之外，让学生养成体育锻炼习惯也很重要”。

63.3%受访者希望学校严格执行体育课教学标准

陆华认为，同一地区的学校起码做到要有统一的评价标准和计分系统，在中考的体育考试环境上，要有合适的考场、科学合理的计分方式，以及完备的考务工作系统。“考试项目希望能更多元化，能够更科学全面地考察学生的体育锻炼情况，让他们更重视体育课”。

“现在很多学校聘用体育教师都很随意，有的教师本身体育素养就不高，上课也不认真。”张敏认为，针对体育教师的培训是必不可少的，当务之急是要加大对体育器材的投入，让学生们有机会多接触不同的锻炼方式。

廖波认为，现在孩子们基本没有时间运动，学校体育课的安排应该突破传统的一周两节的模式，“我认为每天都应该有一节体育课。运动会也可以每学期至少举行两次”。

韩齐认为，让体育纳入计分科目达到预期效果，就要真正重视和行动起来，“不仅要重视平时的体育课，还要呼吁大家在课余时间也加强锻炼。让学生们不仅仅是为了最后的30分去进行体育锻炼，而是真正培养这种习惯”。

要提升体育课质量和效果，调查中，63.3%的受访者希望学校严格执行体育课教学标准，60.2%的受访者希望禁止随意占用体育课，并制订惩罚措施，55.0%的受访者希望加大体育教育投入，完善体育设施，49.3%的受访者希望建立学校体育课程专项督导制度。

陆根书认为，大环境上的变化很重要，但应试教育的大环境短期内没办法扭转。就目前情况来说，他建议给学生更多元的选择，培养他们某一方面的体育技能。“师资、设施条件等，不同地方的差异很大，要让学校有最基本的体育设施。另外，学生的身体素质天生有差异，在考核中要有科学完善的评价方法”。

(责编：何淼、熊旭)