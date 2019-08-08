原标题：88.4%受访者认为父母和孩子之间应少一些隐瞒

漫画：苏小泡

在生活中，成年的子女和父母之间经常会有报喜不报忧的现象。通常来说，这种做法是为了不让对方担心，将自己更好地一面展示给对方。但是，一味地隐瞒自己的难处，有时反而不利于亲子关系的发展。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2008名受访者进行的一项调查显示，55.7%的受访者觉得报喜不报忧会增加自己的压力，45.8%的受访者认为这样做可能会让对方失去知情和参与的机会。

在上海一家金融公司工作的何星（化名）觉得，成年的子女是家庭一分子，对于一些家庭事务也有知情权，有承担家庭责任的义务。“我能理解，父母向我隐瞒，更多的是出于对我的爱，希望我能有更多精力去做自己的事情。但我觉得处理家长里短的事也是很重要的，亲人之间是最亲近的，是可以相互依赖的。父母一味地替孩子遮风挡雨，有时甚至让孩子心理负担更大”。

在北京工作的85后青年肖伟觉得，年轻人不用刻意向家人隐瞒自己生活中的难处。“父母是非常了解自己孩子的，有的时候即使你什么都不说，他们依然可以从你的状态中、打电话的语气中，感知到你情绪的变化。如果不跟父母说，可能他们会捕风捉影地乱猜”。

对于父母和孩子之间报喜不报忧的影响，55.7%的受访者觉得这会导致自己承受太多，压力过大，45.8%的受访者认为会导致对方失去知情和参与的机会，41.7%的受访者认为会导致过度保护，39.6%的受访者认为会增加自己的孤独感。

中国科学院心理研究所教授陈祉妍分析，父母和孩子之间完全向对方隐瞒自己的难处，可能会造成家庭成员关系的疏远。“就父母对孩子报喜不报忧的情况来说，如果在家庭遇到困难时，父母完全不给孩子参与其中的机会，孩子也许会感到内疚；如果亲人去世，隐瞒孩子，可能导致孩子因为没有送别逝者而心存遗憾；如果向孩子隐瞒家庭经济上的困难，孩子日后了解到，也可能会为自己当时的某些不当行为而感到惭愧”。

95后韦珍（化名）在国外读书生活了7年，她回忆说，在国外，她经常会面临比较大的课业压力，尤其是在申请读研究生的学校时，她经常担心自己达不到要求，考试前会睡不好，担心成绩不理想，辜负了父母的期望。韦珍一般会选择自己默默消化这些坏情绪，给家人打电话时也不透露自己的学业压力，直到有一次一门专业课考试不理想，她给家里人打了电话。“以前我遇到困难，跟爸爸说时，他都会说没关系，要是觉得在国外生活得不好就回来。没想到这次他知道后，却对我说‘你已经很棒了，再坚持一下’。我瞬间觉得充满信心和力量。从那一刻起，我意识到，父母是可以在我迷茫无助时给我力量的人”。

调查中，88.4%的受访者认为父母和孩子之间应该多一些坦诚、少一些隐瞒。

在肖伟看来，以父母的生活阅历，可以在自己遇到很多问题时，给予帮助。“如果实在怕他们过于担心，可以在描述困难时适当弱化，然后听听他们的意见。就算他们真的不能帮到自己，也能给自己安慰”。

肖伟认为，父母和孩子之间是需要相互依赖的。“如果总是跟父母说自己成功的地方，可能他们就会觉得孩子不需要自己了，也要给父母一些机会，让他们觉得自己还是被孩子需要的”。

“父母和孩子之间的双向沟通很重要。”陈祉妍认为，父母和孩子之间的沟通，在形式上、时机上都是有技巧的。“比如也许在某个时间点，并不适合跟孩子说一些事情，那么可以选择其他的时间。还有就是双方要尽可能多地表达真实的感受和想法”。

(责编：何淼、熊旭)