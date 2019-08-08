放宽年龄限制 技师学院扩招20万人

人保部印发《关于做好技工院校招生工作的指导意见》。意见指出，要通过采取扩大招生规模、加强规范管理、强化工作保障等方式，确保全国技工院校学制教育招生人数稳定在120万人以上，2019年全国技师学院力争扩招20万人。

为了扩招，今年将扩大招生对象，积极面向往届初高中毕业生、高校毕业生、农民工、企业在岗职工等各类群体广泛开展招生工作，放宽招生年龄限制，破除报考障碍，实现应招尽招。

据了解，近年来，就业的结构性矛盾日益凸显，技能人才特别是高技能人才数量短缺。为缓解就业的结构性矛盾，加大技能人才培养力度，国家开始大力发展职业教育。

《意见》明确了技工院校招生工作的目标任务。保持技工院校招生规模总体稳定，确保全国技工院校每年学制教育招生人数稳定在120万人以上。扩大高级工以上培养任务，2019年全国技师学院力争扩招20万人，非全日制招生实现普遍增长，稳步扩大职业技能培训规模。

在扩大招生规模方面，《意见》指出，要统筹招生工作，落实各省份技工院校招生计划，各地要指导技工院校全力做好全日制、非全日制和职业培训等不同类型招生工作，充分调动各类技工院校积极性和主动性。

鼓励技工院校进一步扩大招生范围，积极面向往届初高中毕业生、贫困家庭子女及劳动力、高校毕业生、农民工、新型职业农民、企业在岗职工、待岗职工、退役军人、失业人员、灵活就业人员等各类群体广泛开展招生工作。允许所有有提升技能意愿的人员就读技工院校，放宽招生年龄限制，破除报考障碍，实现应招尽招。区分全日制、非全日制招生和职业培训等不同培养方式，分类编制技能人才培养方案。鼓励技工院校针对不同群体开设教学点或单独编班，通过选修式模块化教学、开发远程网络教学系统等方式，进行学分制和弹性学制的探索实践。

同时，采取多种招生方式，拓展招生渠道。要求各地指导技工院校加强区域合作，鼓励优质技工教育教学资源通过联合办学等方式支持欠发达技工学校，提升整体办学水平。技工院校经当地人力资源社会保障部门审批或备案同意可以设立分校、教学点以及与其他院校开展校校合作办学。要指导技工院校采用订单培养、委托培养等方式，做好订单班、定向班招生工作，要将受外贸影响较大的企业作为联合培养人才的重点，加强校企合作。要鼓励技工院校面向不同招生群体采取社会招生、扶贫招生等多种招生方式。

此外，《意见》中提到落实职业技能等级认定、资助管理、招生平台等支持政策。支持有条件的地方和技工院校设立招生工作专项经费，专款用于招生工作。鼓励技工院校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育，将动手实践内容纳入中小学相关课程和学生综合素质评价，吸引更多人就读技工院校。（记者 解丽）

(责编：实习生（刘一凡)、熊旭)