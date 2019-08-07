暑期青少年上网安全不能松懈

移动互联网时代，网络早已成为青少年生活学习的“标配”，尤其是对于“00后”和“10后”来说，更是“带着鼠标出生”“伴着手机长大”。暑假期间，学校、老师的管理少了，青少年接触网络更加便捷、时间大幅增加，再加上自律不足、缺乏社会经验，不懂得保护个人隐私，就更容易沉溺网络不能自拔，也极易遭受不良信息、网络诈骗等不法行为的侵害。

假期时间长，脱离了学校的时间规范，对青少年自律、家庭教育来说，是极大的考验。一些家长坦言，一个学期在校四个多月，好不容易培养起来的良好生活作息、学习习惯，一个多月的假期就足以烟消云散，需要新学期重头来过。但其实家长也该认识到，接受教育的场所并不应局限于校园内，教育的职责也不能完全依赖教师。暑假期间，青少年之所以沉溺在网络虚拟世界里，也与家庭关爱的不足有关。“最好的学区房是书房”“最好的教育是家庭教育”，作为孩子的第一任老师，保护青少年暑期上网安全，首先需要家长提升对家庭教育重要性的认识。

无网络不生活，自理并不意味着自律。暑期不做“网奴”，需要青少年强化自律。当前，青少年自理能力逐步提高，即便暑期没有人看护，基本也能做到吃得饱饿不着，但自理与自律还有很长的一段距离。比如，在虚拟世界里，网络游戏交互性、沉浸感、娱乐化和竞技性强，而假期正是一些小学生组团“开黑”的“美好时光”，他们有大把的时间练手，在各种游戏角色中“称霸”，以至于沉溺网络游戏不可自拔，诱发网络成瘾问题。比如，青少年对未知世界充满好奇，在对网络世界探索中，内容识别过滤能力不足，也就容易被色情、凶杀、暴力等不良信息所诱导；另外，在网络虚拟世界的交流交往行为中，带入个人真实的身份信息甚至是隐私图片、视频等，还可能造成隐私泄露、身心伤害。因此，要引导青少年合理规划用网时间、安全用网、文明健康用网，在给予青少年用网自主权的同时，还要强化培养他们的自律能力。

网络游戏、网络视频、网络直播等，都是青少年青睐的网络产品，这也给互联网企业提出了新要求。媒体报道显示，一些互联网企业陆续发起了针对未成年人的网络素养教育项目，通过和政府、高校、专家等多方协作，为孩子提供网络素养课程和有趣的学习工具，帮助和引导青少年建立科学健康的上网习惯，并加大了对视频、直播等内容的人工审查和技术过滤力度。这些互联网企业、经营者的好做法和好经验，值得复制推广，以为青少年健康的理想、信念、人格培养，提供更多符合主流文化价值、正能量的互联网产品，更好地呵护青少年成长。

青少年上网安全还需通过强化制度设计来保驾护航。抬头电脑，低头手机，不管不顾，通宵游戏，已然成为不少青少年假期生活的真实写照。针对青少年沉迷网络游戏、接触网络不良信息等问题，相关部门应该系统关注，探索、优化、完善网络游戏管理体系，健全未成年人网络保护法等相关法律法规，对青少年上网安全进行事前、事中、事后的制度设计，帮助他们树立正确的网络价值观，掌握安全用网常识，营造安全的网络环境，保障青少年上网安全。

（作者系媒体评论员）

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