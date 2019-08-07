部分大学生化身“熬夜党” 报复性熬夜是自我伤害

原标题：报复性熬夜是自我伤害

媒体报道，正逢暑假，部分大学生化身“熬夜党”。他们有的越熬夜越兴奋，看到自己喜欢的内容就睡不着；有的通宵追剧刷手机，直至身体出现不适，影响健康。面对“熬夜党”暑期报复性熬夜，高校教师认为，熬夜是大学生释放焦虑情绪的“毒瘾”，应及时调整。

熬夜伤身体，报复性熬夜对身体的伤害更大。如果说有些职场人士熬夜具有不得不如此的无奈和艰辛，暑期大学生报复性熬夜则是缺乏自律能力的体现。从心理学的角度上讲，部分大学生认为平时学业紧张、生活不够自由，让自己的一些精神诉求和情感需要处于一种被压抑的状态，到了暑假，就存在着一种补偿心理。

适当的补偿心理没有原罪，可是补偿也分为积极补偿和消极补偿。报复性熬夜就是一种典型的消极补偿，当欲望号街车没有及时停在该停的地方，当放松没有边界与节制，就会沦为疯狂的放纵。报复性熬夜说到底就是用透支身体来寻求一时的痛快，最终受到伤害的还是自己。

法国学者居伊·德波在《景观社会》一书中指出，景观是通过影像介导的新型社会关系，“整个社会生活显现为一种巨大的景观的积累，直接经历过的都已经离我们而去，进入了一种表现”。作为“数字原生代”，一些大学生深受互联网的影响，沉迷于虚拟世界建构的“景观”之中难以自拔，从而导致报复性熬夜的上演。

杜绝报复性熬夜，关键在于学会控制欲望、抵制诱惑、约束自己，在与自己较劲的过程中不断磨砺意志，让自己拥有更加强大的内心世界。许多时候，人与人之间在能力上的差别并没有我们想象的那么大，一些人之所以表现更优秀，就在于他们比我们更加努力、更加坚持、更加自律。有了弱鸟先飞的意识，再加上滴水穿石的笃定，那些懂得自律的大学生，往往更容易收获成功。

当你在报复性熬夜的时候，有些大学生却能够坚持早睡早起；当你在刷剧刷抖音的时候，有的同学却在看书学习；当你总以“学习很苦”“读书真累”为借口，通过放纵来补偿自己的时候，有的人却懂得自律，懂得“有所为有所不为”……尽管报复性熬夜的大学生只是少数，问题却不容忽视；学会自律是实现社会化的重要方面，不仅有利于校园生活，也有助于大学生将来的社会融入。（杨朝清）

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