雅思考试新增六个雅思考场 即日起可在线报名

近日，雅思考试主办方英国文化教育协会宣布，在无锡、贵阳、成都、南昌、苏州、晋中六个城市共新增四个用于英国签证及移民的雅思考试（IELTS for UKVI）考场、两个雅思考试（IELTS）考场，即日起考生可登录雅思考试报名官网进行报名。

四个新增的用于英国签证及移民的雅思考试（IELTS for UKVI）考场分别位于江南大学、贵州大学、西华大学、南昌大学。雅思考试（IELTS）考场设点于苏州大学和山西医科大学。至此，雅思中国内地考场总数达95个，覆盖43个城市，其中用于英国签证及移民的雅思考试的考场数量达46个。

近年来，中国雅思考生数量持续居全球首位并增长强劲，官方数据显示，2018年仅参加用于英国签证及移民的雅思考试考生数量同比增长近两成，2019年上半年同比增长超过三成为了应对考生人数攀升，英国文化教育协会调整政策，先是在广州、北京、上海、重庆四个城市推出雅思考试（IELTS）机考模式，并不断增加考点及场次。建议学生提早做好申请前的规划，包括标准化考试成绩、语言成绩、学校GPA、社会实践活动、申请文书等，并努力提高自身综合能力和整体素质，才有可能在激烈的留学申请中脱颖而出。（刘丽琴）

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