托福改革后首考落幕 新增“托福移动考点”

日前，托福改革后全球首场托福考试落下帷幕。不少机构发布的试题分析认为，考试内容和题目难度并无变化，只是题型和时间有所变化。题型和改革后的TPO样题中的题型一样，不过阅读比TPO样题多了一道词汇题，并且有同学没有考到句子简化题，有的同学考到了。这说明总体题型还是不变的，每种题型都得练习。新旧题混合的情况不变，词汇题减少，从每篇大致4题减少到2题。其他变化不明显。ETS还是延续老题重复的趋势，所以大家可以沿用之前的资料安心复习。词汇题比重减少（以及可以简单定位的事实信息题的减少）意味着阅读部分将更看重考生对于段落和篇章的整体理解。如果说之前一些词汇量不错，但篇章整体理解能力及阅读速度稍逊的考生还能考得不错的话，那么之后ETS更倾向于筛选出能够通过上下文联系准确理解且阅读速度比较快的考生。

今年以来，美国教育考试服务中心（ETS）一直更新托福考试动态，除了宣布今年8月允许拼分，发布托福改革新政、缩短考试时间，确认口语删减task1&task5，新增7月28日的托福考位安排及首开下午场之外，近日又宣布将在下半年推出“托福移动考点”。消息一出，大家都非常关注。

什么是移动考点？就是具备相关资质的办学机构，如中学或大学（包括国际学校），凡能成功召集60名以上学生统一考试者，均可申请成为移动考点。需注意的是：

1.该办学机构需提供考试场所、计算机房（Windows系统）及考务人员。

2.该移动考点只能从官方公布的托福场次中挑选，不另开放新考试日期。

3.该移动考点只接受本校学生报名。

目前中国考生对托福考试的需求越来越大，但国内考场容量有限，名额难求，今年ETS不断调整托福考试的制度及多元化选择，让考生可以更灵活地安排考试。对于考生而言，现在不用太过担心考位的问题。而且无论是什么考试地点，难易程度并没有多大影响，重点是要学会科学备考，合理安排时间，选择合适的场次。（刘丽琴）

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