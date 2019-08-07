湖南省教育厅打造教育政务服务升级版 数据多“跑路” 群众少“跑腿”

“总访问次数超过41万人次，其中高考成绩查询38.9万人次。”这是一组来自湖南省教育厅政务服务旗舰店的最新后台数据，比照今年高考人数49.9万人来看，旗舰店的开通引起了社会公众的高度关注。

旗舰店可以提供高考分数查询、高考录取动态查询、研究生招考成绩查询等17项热点服务和教师资格证办理、家庭经济困难学生补贴申请等3项专题服务，有效解决了群众反映的办事难、来回跑等问题。

如何用最短的时间、最快的速度、最优的服务，把教育热点难点事项办理好，切实提升人民群众获得感和满意度？湖南省教育厅紧扣“为民服务解难题”，充分依托“互联网+”手段，推动省级教育政务服务全面提质升级。

在推进一体化平台对接方面，构建16个信息系统，完成11个自建信息管理系统对接，已对接系统数量在湖南省直单位排名第一。在此基础上梳理出教育领域的“一件事”，通过办事流程再造，让以前需要重复提交资料、多次现场确认的事情变成“最多跑一次”，甚至不用跑，群众办理相关业务的时间平均缩短5个工作日以上。目前，平台已累计办理各类事项3.7万多件，总办件数和办结率居湖南省直单位第二位。

在优化官网官微功能设置方面，突出“湖南教育政务网”政务定位，将咨询投诉、办事服务等链接置于首页醒目位置，做到关键信息简洁明了、一屏显示。全面打通教育厅官方公众号“湘微教育”后台数据，增设政务服务板块，实现与教育政务网的同步更新、一体联动。大力推进机关处室和直属单位集约化整合，对厅委机关和直属单位的19个子网站“关停一批、整合一批、迁移一批”，全部整合到湖南教育政务网，变“多头办事”为“一网打尽”。（阳锡叶）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)