育之道，人为先，需要相互理解，需要心灵互通。家访不仅有助于促进交流、加深理解，也能让教育理念与方法变得更加鲜活、更为温暖

家访是一种重要的教育方式。家访的过程，有利于老师们深入学生家庭，了解学生、理解学生，从而为每个孩子寻找更适合的教育路径。通过家访，教师也能够丰富教育实践，进一步认识和理解教师职业的责任与内涵。

不久前的一则报道，为暑假增加了几分温暖，也让人们重新理解家访的意义。在合肥六十一中，家访是每位老师的“必修课”。有的老师一年能走访40多户家庭；有的老师家访发现，学生需要等家里人睡觉了才能开始写作业；有的老师每次从生活条件较差的学生家庭回来，就会心生同情，想方设法接济学生……老师们的切身感受，映照着家访的意义。这也深深启示人们，懂得和理解才是教育的起点。

“经师易求，人师难得。”教育的过程，不止于教书，更重在育人。育之道，人为先，需要相互理解，需要心灵互通。从这个意义出发，家访不仅有助于促进交流、加深理解，也能让教育理念与方法变得更加鲜活、更为温暖。但现实中，随着人们工作与生活节奏的加快，特别是互联网时代的到来，家访逐步淡出了老师们的日常工作，变成了“稀罕事”。如今，建立一个“家长微信群”，就能随时实现便捷沟通。然而，“键对键”毕竟不同于“面对面”。电话里、网络上的寥寥数言，无法替代一次真挚的握手、一个会心的微笑，更不必说一场真诚深入的促膝谈心。

老师对学生的教育和引导应该是充满爱心和信任的，在严爱相济的前提下晓之以理、动之以情，让学生“亲其师”“信其道”。身处无所不在、无远弗届的移动互联时代，技术的进步深刻改变着我们的生活方式，但教育的内核却始终如一。善于激发唤醒，塑造灵魂、塑造生命，用一朵云推动另一朵云、用一棵树摇动另一棵树，就能超越具体的知识与技能，触及教育的深层内容，找寻到教育最本原、最宝贵的价值。

面对面，才能心贴心。家访，蕴涵着丰富的教育内涵，也应是教学的有机组成部分或必要补充。有教育者说，因材施教的前提是了解受教育者。家访，正是全面了解学生的重要途径。教学实践中，一些教师感慨，“备课”不仅要备好所授的知识，更要备好学生的学情。家访何尝不是一种“备课”？老师通过家访，重新认识学生、发现学生，往往能进一步影响学生、改变学生。今天，我们呼唤家校合作、家校共育，其实也是在呼唤教师与家长相互理解、形成合力；我们呼唤教师不能只做传授书本知识的教书匠，其实也是在呼唤教师成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。这些，都需要广大教师更多着眼于教育本身，更多着力于呵护孩子、培育孩子。

“教师是人类灵魂的工程师”。密切联系教学实践和时代场景，努力激活家访的育人效能，推动更多老师上好家访这门“必修课”，我们就能提升教育的温度，为立德树人注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 05 版）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)