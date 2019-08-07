广东首位盲人高考生终圆大学梦

广东省首例盲人高考生、揭阳普宁市梅峰中学考生杨晓婷被潮汕职业技术学院录取。（图片由受访者提供）

记者从揭阳市教育局招生办了解到，广东省首例盲人高考生、揭阳普宁市梅峰中学考生杨晓婷已被潮汕职业技术学院商务英语专业录取。

杨晓婷是广东省首例用盲文试卷参加普通高考的全盲考生。记者在采访中了解到，杨晓婷在小学六年级时，发现自己的一只眼睛看东西有点模糊，后来两眼视力都越来越微弱。到高二时，因为病情加重，双眼几乎没有光感，被迫辍学在家。此时，杨晓婷才慢慢接受了双眼几乎全盲的事实，开始自学盲文。当得知盲人可以参加普通高考时，杨晓婷意识到大学梦有了实现的可能。

于是，杨晓婷到处寻找盲文教科书，刻苦自习，准备高考。但这对她来说，是一场严峻的意志考验。杨晓婷介绍说，起初非常不习惯，阅读十分缓慢。英语本来是她擅长的科目，但到了黑暗的世界，却成了巨大的挑战。在克服了常人难以想象的种种苦难后，她参加了今年的高考。

功夫不负有心人，杨晓婷上了大专线，她填报了潮汕职业技术学院商务英语专业，最终如愿被正式录取，圆了大学梦。但对于杨晓婷来说，如何适应大学新的学习生活环境，又是摆在面前的难题。采访中，杨晓婷告诉记者，这两天她就要去北京参加一个视障大学生的预科班，也是为这次入学准备，预科班会开设一些独立出行、学习电脑等方面的课程，旨在让视障学子更快地适应大学生活。

而录取杨晓婷的潮汕职业技术学院方面，也将为杨晓婷的大学生活制订一套适合她的个性化培养方案，尽最大可能为她提供学习和生活的便利。潮汕职业技术学院相关负责人介绍说，学校将成立领导小组、帮扶团队、爱心志愿者团队，并根据杨晓婷的兴趣和特长，安排专业学习计划。学院还决定免除她三年的学费，减轻她的经济负担，相信学院一定能够帮助杨晓婷克服遇到的困难，让她顺利完成大学学业。（记者 陈家源）

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