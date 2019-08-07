雪域高原上的支教爱心接力

7月22日发布的2019年“最美支边人物”先进事迹名单上，湖北文理学院“格桑花”支教队是唯一入选的集体。2014年湖北文理学院组建“格桑花”支教队，对口支教西藏琼结县中学，从最初一年一批到六年八批37人次，“格桑花”支教队在雪域高原接力奉献青春，谱写了甘于吃苦、乐于奉献、善于团结、勤于实践、敢于担当、勇于追梦的青春篇章。

支教队员心中最难忘的时光

“在西藏四个月的支教，是我一生中最难忘的时光。”2019年7月16日，湖北文理学院第八批“格桑花”支教队员黄灯麾从西藏琼结回到襄阳，在日记中写下了这句话。

西藏琼结县位于藏南谷地，三面环山，平均海拔3900米左右，师资力量薄弱。2014年，襄阳市援藏工作队与湖北文理学院决定，选拔校内优秀大学生志愿者，对口支教琼结县琼结中学。

“考虑到高原环境的特殊性，首批支教队只招收男生，招募会议结束后，我被几个女同学围到墙角，问我为什么女生不能报名。”湖北文理学院校团委书记王瑶珺对第一批“格桑花”支教招募印象深刻。

“到西藏后，最难熬的是第一个月，因为高原反应，大家都出现过头疼，流鼻血的状况。但没有一人打退堂鼓。”黄亚鹂是“格桑花”支教队首批援藏女大学生。支教期间，她因阑尾炎手术住院，病好复课后，八年级学生洛桑多吉给她带来一串晒干的金黄色蘑菇。后来她才知道，这些稀有蘑菇长在海拔5000米的高寒地带，往往要翻找一整天，才能摘到，黄亚鹂称这是“生命里最感动的部分”。

在湖北文理学院，每学期初的“格桑花”支教队分享报告会总是座无虚席。大家在被支教队员的感人事迹震撼之余，也心向往之，支教队每批招募活动都会超过500人报名和咨询。“传承是最好的接力，如果有机会，我也想接过这根接力棒，做爱心公益的传递者、汉藏友谊的传承者、志愿精神的践行者。”湖北文理学院大三学生赵润佳说。

“支教结束临走时，孩子们问我以后会不会回西藏工作。望着那些期盼的眼神，我发现自己早已舍不得离开。”支教经历让第二批“格桑花”支教队员柯长松深深爱上西藏这片土地，2016年毕业后，他毅然选择留藏工作。在给母校的信中，柯长松写道：“我能够奉献的只有青春，而祖国的边陲和美丽西藏的需要我们年轻的梦想！” 到目前为止，支教队员中已有6人像柯长松一样选择留在西藏工作，在支教队精神的感召下，湖北文理学院31名毕业生进藏就业创业，他们像格桑花一样扎根在西藏。

“格桑花是美丽的幸福花。六年来，湖北文理学院以‘格桑花’赴藏支教行动为核心，打造了格桑花爱心支教基金、格桑花之家、格桑花周末志愿服务等志愿服务品牌，格桑花的精神悄然浸润着每一位师生，参加志愿服务成为校园新风尚。”湖北文理学院党委副书记、院长丁世学介绍。

在孩子心中播下希望的种子

“那20平方米的小房间是孩子们梦想起航的地方，也是我实现自我价值的地方。”为了给基础差的孩子补习，支教队员王松、和风帆向学校申请到一间20平方米的房间，每次补习功课时房间都挤满了人。

中考前一个月，过了晚上十二点，大家还是舍不得离开，不少学生一天只休息五六个小时。看到学生们求知的眼神，和风帆感觉一切辛苦都是值得的。这次中考，琼结中学10个考上内地西藏班的学生，都在这间小房间补习过。

调皮的洛桑次仁梦想成为一名特警，但在学校他总是想着法儿给同学们添点“麻烦”，也因此被同学们“孤立”。支教队员黄灯麾认为，“每一个孩子都是一粒种子，放对了位置，都能成为参天大树。”黄灯麾常常找洛桑次仁聊天，跟他讲一些英雄故事。渐渐地，洛桑次仁有了改变，主动帮同学抬水，上课之前把黑板擦得干干净净，在同学们最需要帮助的时候第一个站出来。

“大部分藏族学生会对科创等新鲜事物感到好奇，支教老师就是要满足他们对知识的需求，提高他们的创新意识。”在支教队员的努力下，琼结中学成立了科创社，社团的学生获得今年全国青少年科技创新大赛西南赛区三等奖。“希望我在他们心里种下的科创种子能生根发芽，长成参天大树。”第八批支教队员冯金柱说。

鼓声、歌声、加油声、欢笑声……自从有了“格桑花”支教老师，每到下午第四节课，琼结中学的校园便欢腾了起来，学校一些原本闲置的仪器设备也被“激活”。

为了给藏区带去理想和知识，队员们努力在音乐、绘画、体育运动、科学实践等每一门课程中，为孩子们展示不一样的世界。第八批支教队员肖泽龙还记得在播放纪录片《辉煌中国》时的场景，“港珠澳大桥、郑万铁路、复兴号、上海洋山港自动化码头……孩子们一个个睁大了眼睛，对祖国经济社会发展取得的历史性成就，不时发出‘哇哇’的赞叹声。”

“这群90后志愿者身上保持和发扬了志愿奉献、吃苦耐劳的精神。”1999年湖北省第二批援藏大学生，同时也是琼结中学校长的何风赞叹说。

“‘格桑花’支教队就是一支具有胸怀理想、无私奉献、勇于担当、不畏艰辛、脚踏实地精神的团队，这种精神和品质是一批又一批支教队在支教中凝聚、传承下来的，我们会坚守初心，把格桑花精神传递好，把志愿者精神践行好。”湖北文理学院党委书记唐峻说。（记者 夏静）

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