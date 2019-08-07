助力脱贫攻坚 海归交出答卷 

王艳（右）在自家的地达菜加工厂迎接海归服务团的到来

刘琳（右三）与海归服务团在北寨镇马莲村考察

甘肃省定西市渭源县位于青藏高原和黄土高原的交接地带，海拔落差大、道路蜿蜒，黄土丘陵连绵不断。这片干旱却富有生机的土地，孕育了当地乡亲勤劳质朴的品格，也承载着海归回报社会的爱国情怀。近日，欧美同学会海归服务团再次来到这里，他们立足各自所在领域，探索更多可持续发展的扶贫项目，为脱贫攻坚注入了新的动力。

产销对接 打造销售平台

渭源县素有“党参之乡”美称，党参、当归、黄芪、甘草等中药材极喜这里的生长环境。海归服务团一行人中，创禾（北京）科技有限公司董事张朝鑫一边与农户交流，一边在随身携带的笔记本上认真记录着。这已经是张朝鑫第5次来渭源。去年6月，他跟随欧美同学会在当地考察时了解到，这里的农户辛苦种植的中药材有时卖不出好价钱，有些年头甚至亏本。深入了解情况后，他决定按照当地中药材的种植特点搭建一个销售平台，将药材与相关制药企业的资源相对接。

为方便实地调研，去年12月，张朝鑫干脆住到了农户家中，一个个村子、一户户人家地走访，“有的农户辛辛苦苦种了两年的党参，因为价格太低不舍得卖而囤在家里，我看着很心疼。我问乡亲们，‘你们需要我们帮助解决哪些问题，你们还有哪些需求。’我们之后进行汇总。”掌握农户需求后，张朝鑫又马不停蹄地联系制药企业，了解企业在渭源县采购药材的困难之处。结合双方实际需求，张朝鑫与团队设计出一个销售系统。

今年5月，药材销售平台正式开始投入使用，张朝鑫还在对接更多药企资源，“以前农户要把药材拉到县城的收购市场去卖，经过几层中间商后，一方面药农的药材卖不出好价钱，另一方面药企采购的药材价格却很高。”现在，农户直接将药材信息报给当地合作社，制药企业在平台看到合作社上传的全县药材种类、报价、库存数量、成色等信息，直接与农户或合作社取得联系、进行交易。

“留学期间，我在美国史蒂文斯理工学院学的是与计算机相关的专业。现在能把自己的知识、技能与当地需求相结合，也算发挥了自己的价值。”张朝鑫笑着说。

深入合作 落实产业扶贫

在距离渭源县城30多公里的张家堡村，王艳手里捧着自家门前摘的杏子早早地等待海归服务团的到来。去年海归服务团来到她的地达菜加工厂考察时，她提到过自家烘干设备效率跟不上的问题。海归王胜地决定为她捐助一台烘干设备，新设备投入使用后，烘干地达菜产量从每天1000公斤增加到2000多公斤，“以前有人来找我订大单，我都不敢接，怕生产不出来。现在产量至少翻了一番，大订单我也敢接了。”王艳笑着告诉笔者。

王艳特别提到了这次海归服务团成员、北京亿康佳联科技有限公司总经理陈海嬿，“是她提醒了我，企业要发展下去必须做产品升级，光在原地踏步是不行的。”从俄罗斯新西伯利亚国立技术大学生产管理专业毕业回国后，陈海嬿在创业这条路上积累了不少经验。多次考察后，陈海嬿认为，可以把自己的农业供应链业务与渭源县当地农产品相结合，对接北京的市场资源，根据一线城市的消费者需求，在现有产品基础上进行深加工，提高制作要求，改善产品品质。

昔日“苦瘠甲于天下”的地方，今天焕发出勃勃生机。除了筹备生产即食地达菜，王艳还打算把自家基地养殖的兔子进行深加工，做成熟食产品。除此之外，她还与海归专家对接提取兔子胰腺中生物制剂的相关事宜。打造可持续发展的扶贫产业一直是海归扶贫工作中重点关注的方向。“我想帮助乡亲们把当地特产做成精品，一方面能让产品在市场上，尤其是一线城市市场上有更大的竞争力，另一方面也能提高产品附加值，让他们获利更多。”陈海嬿说。

企业办得红火也给村民带来更多工作机会，一份份用工合同是乡亲们脱贫增收的保障。在地达菜挑选车间，张家堡村的李大爷和老伴正忙着挑拣地达菜中的枯草，工厂开到家门口，解决了他的就业问题。“我以前在外打工，如今岁数大了，胃也不好，干不动重活了。现在在家门口既能挣钱，还能照顾家、种地、照看孙子，真是‘四不耽误’！”李大爷满意地说。

教育扶贫 打开“希望之门”

在渭源县北寨镇兰渭希望小学，校长王小平对北京智感科技有限公司项目经理刘琳说：“我们学校年纪较大的教师告诉我，课程中有些不理解的地方，他们一遍看不懂，看了四遍，还有的老师准备在学校成立科技社团。”海归服务团曾为兰渭希望小学建设智慧教室，带来了美术学具、图书以及诸多教学设备。刘琳2005年从古巴拉斯维亚斯中央大学经济学专业毕业，这次她带来的是科技学堂学习平台，目的是为当地培养老师。

“我们在关注学生的同时不能忽视老师，利用网络提升贫困地区教师的教学水平就是举措之一。”刘琳与团队根据地方特点、融合国外教学理念，制定了“基层教师成长计划”。教师可以通过平台免费学习工程、机械、编程等多种课程，在平台上还设置了课堂测试和互动交流等环节。令刘琳惊喜的是，老师们非常积极地在微信群里讨论自己学习中遇到的难点以及如何把所学的新内容融入到课堂中去。

北寨镇党委书记张海波最近忙着对接海归与当地企业的合作事项，他特地介绍了光伏农场目前的发展情况。

去年，在光伏农场中建造菌棒生产基地时，海归专家针对菌棒的技术生产进行了规范化指导，还出资帮助建设。“建造生产基地时投入了很大一部分资金，那时我们也有压力，心想如果做不好，会辜负这么多海归对我们的帮扶与关心。”张海波的话让欧美同学会副会长曹卫洲动容，“咱们要把多种资源结合利用起来。需要我们做什么，你们尽管说！”俩人的手紧紧地握在了一起。(姜在辉文/图)

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