开办葡萄酒厂 打造草原手工皂 海归夫妻携手创业

布仁（左二）与妻子澈乐木格（右一）以及一双儿女

创业几年里，孙淼学会了不少新技能，也成了开拖拉机、装载机的好手。

彭帅（左）与孙淼

“迢迢牵牛星，皎皎河汉女”。今天是中国传统节日七夕，是神话传说里牛郎织女每年鹊桥相会的日子，在今天被赋予更多浪漫和甜蜜意味。

创业海归群体当中，夫妻俩并肩“作战”的不在少数，“爱人”和“战友”的双重身份，也让创业之路变成了共同成长的炼金炉。步伐一致，消弭分歧，是考验，更是信任。

对于宁夏回族自治区的彭帅夫妇和内蒙古自治区的布仁夫妇来说，今年七夕，将繁琐杂事先放一旁，陪伴在彼此身边，就是对这个浪漫节日的最好诠释。

贺兰山下酿美酒

银川西郊、贺兰山东麓，彭帅、孙淼夫妻二人的酒庄就建在这里。从山东大学金融专业交换去法国留学时，孙淼并没有想到，葡萄酒会成为她与学生物科学的丈夫今后创业旅程的起点。

初到法国，孙淼课余时间在餐厅打工，锻炼语言能力。为了给客人点菜配酒时更娴熟，主厨建议她背诵酒单、尝试品酒。“我不太懂酒。没有这方面的知识，也就无法为客人推荐合适的配酒。主厨说，‘客人喝完了剩个瓶底，你就记着尝一尝，培养自己对红酒的判断。’”孙淼回忆说。1个多月后，她背下了全部酒单和酒品介绍，也渐渐“尝”出了门道。

对葡萄酒慢慢有了兴趣后，孙淼开始拉着丈夫彭帅一起琢磨红酒的名堂，有生物学基础的彭帅也来到法国，钻研酿酒课程，并成功拿到了法国国家酿酒师文凭。

2013年，俩人决定回到孙淼的家乡宁夏，培植酿酒葡萄，开办酒厂。夫妻俩分工明确，彭帅专攻酿造，孙淼负责种植、采购和销售。100亩地的园子里，不大却温馨的酒庄热热闹闹地办起来了。

虽然品酒经验丰富，但种葡萄却是头一遭。从选种、学习培苗，到挑选输酒管材、在法国勃艮第森林里寻找橡木桶原材料，这对从小没干过农活的“80后”夫妻扎进了田间地头。撸起袖子、挽上裤脚，孙淼成了开拖拉机、装载机的好手；彭帅不仅醉心于酿酒，也是水电管道、焊接技术的行家。有两次，彭帅甚至发生过触电意外失去了意识，让夫妻俩后怕不已。

6年间，中学时便已相识的彭帅和孙淼，在起伏连绵的贺兰山麓，以阳光和沙土为伴，种下了一株株“紫色的盼头”。

“衣带渐宽终不悔”

由于手工皂边角不平滑、存在羊膻味等问题，产品一度滞销，这可难坏了布仁夫妇。2017年，夫妻俩获得中国留学人员回国创业启动支持计划的25万元资金，使研发环节得以顺利推进。在历经1500多次实验和上百种油脂原料的筛选后，终于摆脱了香皂羊膻味的困扰。

面对未来，布仁夫妇想把这个天然产品坚持做下去。“我们自古就是过着天然的生活，与草原和谐相处、与自然高度共生。我们从城市回来，回到从小生活的牧场，回归自然和人的本质。这就是我和妻子共同的追求。”布仁语速不快，言语中的豁达、坦然与辽阔，像极了他所生长的地方。

苦心人天不负。几个月前，布仁夫妇的羊脂皂顺利拿到了出口日本的订单，2000余块羊脂皂虽然数量不多，但也开创了当地农畜产品深加工出口创汇的先例。这表明夫妻俩研制的羊脂皂从味道、品相到质量均达到了进入国际市场的标准。

与此同时，不断酿出更好喝的葡萄酒，是彭帅夫妇心心念念的事。孙淼说，有一次她梦见有人反映她家的红酒味道不好，从梦中惊醒后还为此郁闷了很久。“彭帅还拿这事笑话我。但哪怕是做梦也不行，我们付出这么多就是为了保住酒的品质。”如今，夫妻俩的葡萄酒在红酒圈中逐渐有了名气，且越叫越响。今年2月，夫妻俩变成三口之家，他们想把葡萄园建成孩子可以自由奔跑的天地、亲近大自然的窗口。

创业至今，孙淼还记得彭帅曾对自己讲过的最难忘的话。那时的她，每天在田间忙活得“灰头土脸”，创业初期尤其艰苦，与自己之前光鲜亮丽的生活相去甚远。这样的状态到底好不好、值不值得？妻子心存疑惑。

“彭帅的话坚定了我的心，也让我更清楚自己想要的。他说，‘你看，我为你酿了整整一酒窖的酒。我觉得最好的日子应该就是这样，咱俩能坐在炕上一起喝自酿酒。这样一个园子满足了我们对生活的想象，多好啊！’”孙淼回忆起丈夫当时说过的话，弯弯的眼角里藏不住盈盈笑意。

草原开发“致富皂”

布仁说，他是生长在草原上的蒙古族，久居高楼林立的城市，并不觉得幸福。“真正美好的东西就在我们草原上”。

在内蒙古自治区锡林郭勒大草原生长着一种羊，为了适应草原寒冷干旱的环境，会把脂肪贮存在肥大滚圆的尾巴里，牧民们习惯称它们为“大尾羊”。2014年，在日本工作的布仁与毕业于东京工业大学的博士妻子澈乐木格决定返回家乡，回到他生于斯长于斯的天然牧场，利用羊尾脂开发冷制皂。

彼时，夫妻俩的长女刚满3岁。“若是留在日本，即使我们在家中努力为她创设语言环境，成效也不会太好。我们希望女儿能够继续讲我们民族的语言，因为她是草原的女儿。”布仁动情地说。

事实上，大尾羊羊尾脂长久以来并未得到良好利用，经常大量积压。布仁依稀记得，自己幼时双手常会在草原干燥的环境中皲裂，牧民们代代相传的护肤方式便是涂羊油，防止皮肤干裂的同时还能治疗冻伤。布仁和妻子打定主意，要将羊脂皂推向市场。

一年后，布仁夫妇带着首次研发出的冷制羊脂皂参加“锡林浩特市首届创业大赛”，那时已临近夫妻俩二孩的预产期，澈乐木格挺着大肚子为创业大赛做实验，帮助布仁准备参赛材料。顺利晋级决赛后，参赛团队将于当年8月29日展开最后角逐。“27日，我们在做最后的赛前准备，妻子和我压力都很大，我俩最终决定让她上台介绍产品。但就在第二天，孩子早产1个月，有惊无险地出生了。”布仁告诉记者，创业最困难的时候，守在他身边默默支持的都是最信任他的人，妻子是他创业路上最大的支撑，是让他坚持下去的灵魂伴侣。(本报记者 孙亚慧)

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