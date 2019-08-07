原标题：八旬老兵30余年捐资110余万助学

八旬老兵30余年捐资110余万助学

在四川和内蒙古建立两所希望学校 资助48名贫困学生完成学业

编者按：在战火纷飞的当年，军人们舍生忘死捍卫和平；在如今的新时代，退役军人们又以特有的精神风范，服务社会再建新功。从今天起，本报推出“爱国情·奋斗者——退役不褪色 建功新时代”专栏，介绍一批优秀退役军人的感人事迹以飨读者。

累计捐资110余万元，在川、蒙建立两所希望学校，为老区、山区、灾区的35所学校捐建爱心书屋，资助48名贫困学生完成学业……从军队退休30多年来，陈荣超老两口倾其所有投身教育事业，他们的晚年生活因此变得拮据，却为无数贫困学子点燃了希望。

在丰台区长辛店附近的一处部队家属院，陈荣超老人缓步爬上一栋老旧的6层居民楼，这便是他的家。来访者不到10人，屋子里已经显得很拥挤。室内最亮眼的陈设，是老两口和贫困地区学子们的合影，以及“先进军队离退休干部”的奖牌。

陈荣超和老伴杨玉仙祖籍四川，他今年已是87岁高龄，老伴也已86岁，二老身材清瘦、衣着朴素。陈荣超是原解放军装甲兵指挥学院学员大队政委，1988年退休。“职务可以退休，但没有听说共产党员退休的说法！”陈老微笑着说。

在老两口退休的30多年里，他们省吃俭用、倾其所有，累计捐资110余万元，在四川、内蒙古建立起两所希望学校，为老区、山区、灾区的35所学校捐建爱心书屋，先后资助48名贫困学生完成学业……他们用实际行动，践行了共产党员的初心。

1989年，陈荣超从新闻上看到“我要上学”的大眼睛女孩，瞬间被打动，他和老伴商定把所有积蓄拿来办希望小学。但根据相关规定，当时捐建一所希望学校个人需捐款20万元。这对月工资仅数百元的工薪阶层来说是个天文数字。于是他们开始省吃俭用，到了1999年，眼看即将凑够20万元，陈荣超却突发大面积心梗，医院连下3次病危通知。躺在病床上的陈老交待：“我走后，遗产捐献希望工程、遗体捐献医学研究……”幸运的是，陈荣超与死神擦肩而过。

2000年，老两口终于在四川老区芦山县龙门乡捐建了第一所学校——“晨阳希望学校”。数年后，他们又在内蒙古兴安盟捐建了第二所希望学校。

2008年5月12日下午，陈荣超夫妇正在雅安市荥经县荥河小学同校领导商讨捐建书屋事宜，特大地震突然来袭，陈荣超夫妇同领导、教师们飞奔各个教室，以最快速度组织孩子们撤离到操场，由于处置得当，全校400多名师生无一伤亡。当天，单位领导和家人都打电话催促他们火速回京，但两位老人坚持要留在余震不断的成都，他们想方设法从出版社找到百余册小学生救灾知识手册，分别送到3所学校。

从捐建第一所希望小学至今已经过去19年，当年健步如飞的老两口如今步履蹒跚。

近些年，陈荣超最感欣慰的是看到了学校一年年的发展变化。他们捐建的两所希望小学因教学成绩突出，已经从普通的山村学校成长为当地名校。

2018年，老两口制定了“红色基因代代相传”三年计划(2018-2021)。去年，他们在康巴地区、凉山地区和雅安市为4所学校捐建书屋，共捐赠图书11000多册，并回访已捐建书屋的6所学校，奖励优秀学生、读书之星、书香家庭、模范家长等192名，希望他们能在学生和家长中发挥模范带头作用。

陈荣超对记者说，之所以投身教育，是因为他作为一名军人怀揣感恩之心，而孩子是民族复兴的生力军。文/本报记者 崔毅飞

(责编：郝孟佳、熊旭)