原标题：媒体：教师加班用餐猝死，四次不认定工伤是刁难

教师加班用餐猝死，四次不认定工伤是刁难

猝死教师生前照片。

稷山县人社局四次不予认定工伤决定。受访者供图

议论风生

暑期加班也是工作，工作时的吃饭、内急需要，以及必要的休息时间，也应得到保障，也都应当视为加班的一部分。

又见工伤认定“拉锯战”。

新京报报道，2017年，山西稷山县一90后男教师暑期加班吃午饭时猝死，工伤认定一波三折。稷山县人力资源和社会保障局三次不予认定工伤决定，分别被稷山县政府行政复议、临猗县法院和运城中院撤销，第四次依然认定不属工伤，理由为“非工作时间，未在岗位上遇故身亡”。

双方争议焦点所在，是关于工作时间和工作场所的认定。

翻看《工伤保险条例》，明确规定“职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤”。按照该条款，如果不是在工作时间和工作场所发生意外，就不能认定为工伤。

如果硬抠字眼，当地人社局的认定也不算离谱。毕竟按学校的说法，其加班时间是在8时至12时、14时至18时两个时段，涉事教师就餐后于12点50分左右倒地。乍看起来，他离开工作地点到餐馆吃饭，既不在上班时间，也不在上班场所，还不在单位认可的“加班时间内”，更算不得履行工作职责。

问题是，暑期加班也是工作，工作时谁又没有个吃饭、内急的需要呢。必要的休息时间，也应得到保障。以人之常情，去餐厅吃饭与正常工作，以及上下班途中一起，都应当视为员工加班的一部分。

劳动者权益高于天。事实上，立法上已作出了有利于劳动者的改变。如2010年12月《工伤保险条例》修改，即调整扩大了工伤认定、工伤保险适用范围等。2014年8月，最高法发布《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，更明确了“上下班途中”的具体范围。

尽管法律尚未规定，员工在加班间隙离开工位吃饭休息时发生意外事件也属工伤，但根据立法保护劳动者权益的精神，有关部门理应采取广义的理解，让劳动者享受法律给予的人文关怀。如果将加班的劳动者强行拒之门外，失去了法治应有的温情。所以无论当地政府还是两级法院，都撤销了“不予认定”的结果。

可令人遗憾的是，当地人社局三次不予认定工伤决定，哪怕屡被撤销，仍以相同理由执拗不改。这就意味着，当事人亲属还得在这场拉锯战中痛苦地徘徊，即便申请行政复议、重新起诉，结果仍可能是“死循环”。

这种尴尬而痛苦的经历，并非孤例。之前，媒体便报道了某女职工在公司值班期间上厕所，遭遇性侵（未遂），小便失禁“精神失常”，被医院确诊为“应激相关障碍”，向人社局申请工伤遭拒。尽管法院判决支持职工，但人社部门仍不松口。

之所以屡次出现这种情形，固然有《工伤保险条例》等法规不够健全完善的原因，也有职能部门理解偏差、僵硬不化的因素。要打破这种有悖于法治和人性的“死循环”，有必要对现行法律作出适当调整，或者出台司法解释，进一步扩大工伤认定的范围，将合理的员工必要就餐、休息视为工作一部分，出现意外也应纳入工伤认定范围。

当然，还应科学规范工伤认定的程序，对违反《行政复议法》、“以同一的事实和理由”一再不予认定的有关部门责任人进行追责，避免皮球踢个没完，损害当事人及其亲属的合法利益。

欧阳晨雨（学者）

(责编：郝孟佳、熊旭)