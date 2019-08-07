原标题：当外国老师看到中国妈妈的拳头时

当外国老师看到中国妈妈的拳头时

中国妈妈的教育焦虑一直呈井喷之势，凡是跟教育有关的文章，不管是“海淀娃”，还是“顺义妈”，都能轻易刷爆朋友圈。教育行业也是发了紫的红海，大街小巷贴着宜家宜室的明星照片，推广他们代言的在线少儿英语培训公司。

很多时候，妈妈们自己英文不太行，出国点菜只能“this，this”，却能熟练背诵双语幼儿园排名。老母亲们费劲巴拉只有一个愿望——把孩子培养成拥有国际化视野的人才！

层出不穷的在线教育平台乐于配合家长的国际化雄心。比如支付34900元，你的孩子每天都能有25分钟与外教在线交流，而且外教必是纯正北美口音，广告上一水儿的金发碧眼白人小姐姐，让你身处出租房也能感受纽约曼哈顿吹来的海风。

根据市场研究公司的数据，到2022年，在线辅导的市场规模将达到114亿美元。前不久，美国教育垂直媒体EdSurge发表了一篇文章，讲的正是中国疯狂的在线英语教育。原来，一个小小的摄像头不仅是中国娃窥探国际化的前哨，也是外教体验中国式教育的窗口。

“每当孩子回答错误，妈妈就在旁边打他后脑勺。”一位外教惊讶地说，他们见识过的武器还包括塑料衣架、作业本、遥控器等一切手边物品。

有一次，一位家长打着打着，忽然意识到什么，赶紧用手遮住摄像头，画面只传出令人毛骨悚然的尖叫和哭喊，外教在这边吓得快创伤后应激障碍了。

家长们随时扬起的拳头冲破了某种国际化的假象。当他们想用英文把孩子装扮得更洋气时，自己的巴掌却还是那么落后和不体面。

不体面不仅表现在此。当有些平台需要抢课时，家长们用脚投票，外教也分成三六九等，比如金发最好，褐色头发都接受不了。还有的家长总结，最好选择跟男外教学习，因为美国当代女性的英语腔调过于浮夸，误人子弟。

中国妈妈才不管什么政治正确不正确，不知道他们能否分辨出外教是东海岸的口音还是南部的方言，显然，皮肤的颜色比口音更好辨认。

龙应台曾经说过，语言不是木棍，语言是活生生的千年老树，盘根错节、深深扎根在文化和历史的土壤中。移植语言，就是移植文化和历史，移植价值和信念，两者不可分。

从宣布独立的那一刻起，美国就流淌着“多样”的血。它的子民中有欧洲移民、非洲劳动力以及印第安土著。它生来便努力包容着不同肤色、语言、文化背景、信仰，以及千差万别的生活方式，孕育出最国际化的都市。

而在中国，有人以为汉字下面有英文就是国际化；以为吃着西餐喝着星巴克就是国际化；以为引进几台进口设备就是国际化；以为中国大学有外国学生就是国际化；以为跟着外教学英语就是国际化。

中国父母们可以不懂英语，但比让孩子学会纯正英文更重要的，是让后代拥有国际化的胸襟和包容。父母都希望给孩子最好的教育，也许最好的教育并不是昂贵的课时费，而是让孩子看到你如何包容地看待世界。就算从未出过国，内心没有国界，那也是国际化。

据说，美国本土的教师，很少说“你得听我的”，随手打一巴掌更是严重事件。当出现分歧时，他们更愿意问，“你为什么这么想？”

他们从小教育孩子，没有哪个人种更优秀，没有哪种信仰更真实，没有哪个职业更高尚。我们认识并接纳彼此的不同，大家互相尊重。

也许这才是孕育出国际化的基因。

杨杰

(责编：郝孟佳、熊旭)