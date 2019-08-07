原标题：每个青少年都应是中华文明的传承者

近日，教育部办公厅印发《关于开展第三届“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动的通知》。教育部体育卫生与艺术教育司王登峰司长就相关问题回答了记者提问。

问：为什么要开展“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动？有什么意义？

答：以习近平同志为核心的党中央高度重视弘扬中华优秀传统文化，培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。“传承的力量”项目旨在落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见〉的通知》提出的“深入开展‘我们的节日’主题活动，实施中国传统节日振兴工程”和“把优秀传统文化教育融入国民教育全过程”的要求，贯彻《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，全方位、多渠道集中展示学生体育、艺术教育传承祖国优秀传统文化成果，将文化熏陶和实践养成相结合，让中华优秀传统文化全方位融入学校体育、艺术教育为代表的各教育环节。通过展示活动，深入挖掘中华优秀传统文化内涵，增强了学生文化参与感、获得感和认同感并让学生在传承中领悟精髓，进一步弘扬中国精神、传播中国价值。

“传承的力量”还是一个面向全社会展示我国优秀传统文化的平台，而且这些优秀传统文化是深入在国民教育体系里，深入在我国广大中小学生群体中。孩子们不仅仅在看、在听、在欣赏，更是通过学校体育艺术教育的课程、大课间，在不间断地练习，掌握这些传统文化、传统技能。这展示了我们的学校是传承弘扬中华优秀传统文化的沃土。

问：目前，2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动展示了哪些内容？具体推出了哪些展示成果？

答：主要有校园传统体育、体育大课间、校园足球、民乐、戏曲、武术、传统手工艺、舞蹈等精品成果。

自启动以来，活动围绕节日特色，立足校园体育艺术教育，分别在2019年元旦、春节、清明节、“五四”、端午节推出了“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果大型联播，每次时长120分钟，在教育部政府网站、中青在线等多平台播出。推出了春节、清明节、端午节精品纪录片，其中，2019年2月19日“传承的力量”春节篇在中央电视台科教频道播出，受到社会广泛关注，好评如潮。同时，还开展了“传承的力量”公开课、古体诗、校园足球歌曲征集。

问：与第一届相比，2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动有哪些展示方式？

答：为了能让更多的校园优秀体艺成果得到展示，我们依据节目特性、传播规律等策划了更多的展现方式，由单一的精品节目展演拓展到了展、拍、播、演、讲、创6个展现方式，不同的展现方式适合不同平台和内容，有效地扩大了活动的传播效果和社会影响力。

问：与第一届相比，2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动有哪些鲜明特点？

答：主要由以下4个特点：

1.内容上，沾泥土带露珠，展示真实的校园体育艺术教育情况。节目注重学校体育艺术教育成果原生态展示，即对校园日常的某一个活动或某一次大课间的拍摄录制，尽可能向大众反映生活中最真实的校园体艺场景。

2.形式上，访师生察实情，广泛倾听传播来自教育一线的心声。节目创新展示，以采访、表演、演播室三线联动的形式进行展播，来自一线的校长、老师、学生和家长，纷纷在镜头前表达了学校开展体育艺术教育传承弘扬中华优秀传统文化的各自感受。

3.规模上，参与学校、报送作品数量大大增加。参与活动展示和互动的学校有两千多所，报送精品成果有5800多个，学校涵盖大学、职业院校、中学、小学、幼儿园。

4.传播上，多形态、多平台联动，充分利用主流媒体平台多渠道传播。节目以不同形式在报纸、网站、客户端、电视台、新媒体平台等进行多样化传播。

问： 2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动有哪些让你感受至深的故事？

答：分享几个故事。河北保定市阜平县台峪小学是一所处在太行山连片特困区深处的乡村小学，全校拥有不足百余名学生，狭小的校园里根本没法踢球，为了圆孩子们的足球梦，教师们在河滩边自己开垦了一个小足球场，凹凸不平的球场上跑起来尘土飞扬，就是在这样的练习环境里，台峪小学的足球队在保定市中小学足球赛中第一次参赛就进入了八强。

在校园春晚的表演者中，有一群特别活跃的孩子，他们来自山西省太原市聋人学校，他们用手语表达了对“葫芦烙画”这一国家级非物质文化遗产的喜爱，记得采访几位同学时，他们说葫芦烙画为他们打开一扇新的大门，虽然或多或少存在听力障碍，但他们同样有着对于美的追求与向往。他们还学习刻瓷、陶艺、结艺等中华优秀传统文化，不仅仅实现了艺术追求，更为日后增加了自主创业和生存的选择。

为重拾日渐式微的民间艺术“龙舟鼓”，电子科技大学中山学院艺术中心主任朱东黎自1999年初，开始对濒临失传的“龙舟鼓”潜心搜集整理并进行深入细致的采风和创编。她设立舞蹈专业，让没有基本功的学生体会到舞蹈的快乐，让舞蹈不再是普通学生的奢侈品。如今20年过去了，“龙舟鼓”的第一届学生，如今已经是各行各业的精英骨干，这个舞蹈也被带到了他们新的工作岗位继续传承。把中华文化的仁义礼智信、温良恭俭让融入到艺术教育中，让我们的孩子腹有诗书气自华。

福建晋江安海民俗“嗦啰嗹”源远流长，“嗦啰嗹”作为一项独具特色的端午民间艺术活动，至今已有800多年的历史。作为“嗦啰嗹”第三代传承人，沈诗羡从2013年开始走进养正中心小学，教授孩子们学习“嗦啰嗹”。从开始的选角色、教内容、到最后上台表演这一过程，沈老师都亲力亲为，六年如一日地付出，克服一切困难，得到家长支持，悉心教学生演绎。从养正中心小学与“嗦啰嗹”结缘至今，“嗦啰嗹”对于吴老师来说，不仅仅是一种爱好，更是一种责任，能够把这一传统的民间艺术传承下去，这才是传承的力量。

问： 2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动教育战线和社会反响如何？

答：中国文联原副主席、中国文艺评论家协会主席仲呈祥认为，“传承的力量”的意义远超出了一般意义上的对艺术课、体育课的改革。它是我们学习、领悟、践行习近平总书记关于教育一系列重要指示和全面贯彻党的教育方针——使受教育者在德智体美劳诸方面得到全面发展的一次重要举措。全国政协委员、北京市史家胡同小学校长王欢说，在“传承的力量”的活动中，感受到了所做工作的使命。如何把中华文化价值内涵通过适应时代要求、符合成长规律的发展与转化，深深根植于每个孩子心灵中，伴其一生。特别是学校体育艺术教育如何由神入形、由外而内，深刻把握中华优秀传统文化精神要义，实现文化创新与教育的同频共振？作为教育工作者，如何教育、根植孩子的家国基因，助梦孩子成长？在“传承的力量”这个项目的引领下，我们打好基础，让学生真的去熟悉、理解和自觉践行优秀传统文化。山东省教育厅厅长邓云锋认为，“‘传承的力量’春节篇汇集红红火火的春节万象，述说热闹喜庆的九州故事，让学生在实践中领悟传统琴棋书画以及民间戏曲、音乐、舞蹈和传统体育独有的智慧、气度和神韵，观看春节篇后，增添了内心的自信和自豪！”中央戏剧学院副院长徐贞说，“中华优秀传统文化传递着力量，传承优秀传统文化的过程能让孩子的心灵与其蕴含的力量有机结合。孩子在传承过程中许多坚持的点滴都是成长过程中盛开的花朵，我深深为之欣喜，为之感动。孩子们继承的不仅仅是优秀传统文化，更是对优秀传统文化中那种坚毅精神的传承与发扬。”新疆阿图什市松他克乡党委委员陈冠宇2016年大学毕业后响应国家号召来到了南疆地区，在看过“传承的力量”节目后，他写下了这样一段感悟：“看到中小学已将太极、京剧、围棋等中华优秀传统文化纳入学校体育艺术教育中，一股民族自尊心、自信心油然而生，这是我们文化自信的具体体现。中华优秀传统文化博大精深，每一个中国人都应争做传承者。我们的优秀传统文化有着近5000年的积淀，只要从娃娃抓起，全社会都积极弘扬和传承优秀传统文化，我相信我们的明天会更好。”安徽省六安第一中学校长李永江表示，“传承的力量”活动开展得正当其时，我们今天比历史上任何时期都需要坚定文化自信。六安是革命老区，这里有青山绿水红土地，我们必须守住这片土地上的绿色希望，弘扬中华优秀传统文化。在满足社会对优质教育资源渴求的同时，文化软实力的增强必须落到实处。下学期，学校将围绕“传承的力量”这一主题开展弘扬中华优秀传统文化系列活动，举办校园主题演唱会，推出课间武术操等。

问： 2019年“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动中，今年还有哪些成果展示？

答：目前，“传承的力量”公开课、古体诗、校园足球歌曲3项刚结束征集，正在进行初评中，终评工作预计在10月前结束。“传承的力量”教师节、中秋节、国庆节特别节目也都在有条不紊的摄制中。

问： 请谈谈如何开展好第三届“传承的力量”学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动？在展示对象和内容上有什么变化？

答：中华优秀传统文化的传承，在校中小学生是主要力量和生力军，可以说传统文化只有在数以千万计的中小学生心中生根发芽、开花结果，我们才能真正将民族文化发扬光大，迎来全民族的文化自信。习近平总书记指出，我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，在继承中发展，在发展中继承。

为传播传承学校、传承基地、工作坊各具特色的创建经验，面向广大中小学生更有效地开展中华优秀文化的传承教育，第三届“传承的力量”活动将继续走进数百所全国传承学校，走进异彩纷呈的中华优秀文化艺术百花园，拍摄精彩生动的传承项目，也采撷各传承学校、传承基地、工作坊的教师、学生在传承中华文化艺术过程中发展的真实、感人的故事。反映学校体育艺术教育在传承中华优秀传统文化方面取得的成果，同时反映传统节日文化经典和民间习俗，体现时代特征、校园特色和学生特点，进一步推动“传承的力量”融入学生生活、融入学科与课堂、融入时代。

我们还将在每个节日围绕节日特点，侧重一个主题精心策划，依据不同平台的传播规律，制作成系列精品节目，多平台、全方位、立体传播展示，树立典型文化代表，发挥引领作用，在全社会扩大校园的体育、艺术教育成果影响力，依托《中国青年报》的公信力、影响力、传播力，引领媒体多渠道、多平台加转载传播，进一步扩大活动影响力。

第三届“传承的力量”，还新增加了“大课间主题音乐”作品征集，旨在通过活动征集一批适合大课间主题的音乐。

本报北京8月6日电

(责编：何淼、熊旭)