原标题：江苏连云港6名儿童贴“三伏贴”被灼伤

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 李超 实习生 程蓉）近日，连云港市赣榆区石桥镇6名孩子在退休医生王聪（化名）处贴了“三伏贴”后，出现了不同程度的呕吐、拉肚子、后背发红起泡等不良反应，有的患儿被确诊为背部药物性灼伤。

王聪说，该“三伏贴”由陕西摩美得气血和制药有限公司（以下简称“陕西摩美得”）的医药代理王强（化名）提供，贴法也由后者传授。王聪称，自己只是给亲戚朋友家的6名孩子贴了“三伏贴”，并未收取任何费用，但赣榆区相关部门目前已认定其非法行医。

退休前，王聪是一名西医全科医生，并不懂“三伏贴”。王聪称，2017年，王强到他家里推销陕西摩美得生产的“消肿止痛药贴”，并有意让王聪代理该药贴，他没有答应。2018年，王强上门邀请王聪参加其公司在南京举办的江苏省中医培训会，“包吃包住包路费”。据王聪回忆，培训会有100多人参加，全是来自江苏各地的乡村医生。培训主要内容为推广该品牌药贴，“培训会从下午持续到晚上，第二天上午就结束了”。

此后，王强经常找王聪，每次都会带点药贴。2018年，王强前后带来200多个药贴，“我没卖给别人，都给自家孙子孙女用了，一次也没收钱”。王聪表示，孩子使用后感冒发烧次数比以前少了，“还蛮管用的，我对他（即王强）很信任”。

今年，王强来找王聪时，介绍了“孩子贴了后一年都不会生病”的“三伏贴”。7月11日，王强拿着药贴和配好的20多克瓶装中药粉来找他，“药粉装在白色半透明的瓶子里，上面没有标识”，并介绍了中药粉的用法。

赣榆区卫生监督所所长李常华表示，相关线索已移送相关监管部门。8月2日，赣榆区市场监督管理局执法大队队长韦涛称，经调查发现，王聪使用的药贴属于陕西摩美得生产，具有国药准号批文。王强提供的“药粉”购自连云港赣榆百信药房有限公司，这是一家有经营资质的正规药房，王强在此购买了研成粉末的50克白芥子。

韦涛表示，王强自称是盐城市大丰医药有限公司的销售人员，“我们正联系盐城市大丰医药有限公司和陕西摩美得气血和制药有限公司进行核实”。

8月2日，陕西摩美得江苏区域相关负责人李先生表示，他们公司没有销售权限，产品销售权由盐城市大丰医药有限公司中标。工商资料显示，盐城大丰医药有限公司经营范围包括中药材、中成药、中药饮片等。该公司销售经理李灿表示，他们不销售“三伏贴”产品，只代理销售摩美得的“消肿止痛贴”。

“我们承接许多药厂药品的销售和售后业务，主要与各地区的诊所和卫生院、卫生室联系，不对个人进行销售。”该公司负责人陈勇表示，王强目前仍在上班，并在配合相关部门调查。

连日来，中国青年报·中国青年网记者多次电话联系王强，但其手机一直处于无人接听状态。

8月3日，韦涛表示，目前他们正与盐城药监部门联系，对盐城大丰医药公司进行调查和取证，“一些调查结果还不方便对外公布”。

赣榆区卫健委在7月18日、7月24日对全区医疗机构进行全面排查，尚未发现其他类似患者。

江苏诺法律师事务所樊国民律师建议，公安、卫监等部门以医药代理的销售网络为线索，应进一步全面排查，以确定是否有更多孩子受伤。

(责编：何淼、熊旭)