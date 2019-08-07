原标题：哈工程团队卫冕国际水下机器人大赛冠军

本报讯（实习生 刘妍 中国青年报·中国青年网记者 王聪聪）北京时间8月5日12时，在美国举办的第22届国际水下机器人大赛上，哈尔滨工程大学E唯代表队再夺冠军。在这个全球最高水平水下自主机器人（AUV）竞赛上，这是首次有除美国、加拿大之外的其他国家团队卫冕成功。

这是E唯代表队第十次代表中国参加该赛事。该项赛事从1998年开始举办，直到2017年，冠军都被美国和加拿大垄断。

相比去年，今年的水下机器人竞赛增加了近10支队伍，“过去参赛，我们每天都能训练3次，今年每天就只能训练两次，给我们带来了不小的挑战”。能成功卫冕，源于团队的力量。为了准备今年的水下机器人大赛，除了上课，E唯代表队的队员几乎把所有时间都放在了训练上，“睡在实验室里是经常的事”。

“设计机器人时，我们坚持问题导向，机器人设计出来是要解决问题的，不能让问题去适应机器人。”去年参与E唯代表队、今年已经大学毕业的陈尚泽说，要解决现实问题，单单只用一个学科、一种思维是很难做到的。E唯代表队的队员和指导教师都来自不同学院，虽然在合作中，不同院系的同学在时间、思维上都有差异，但这反而能够更好地帮助他们碰撞出思维的火花。

水下机器人作为海洋探索与开发的重要技术手段，是海洋技术装备皇冠上的明珠。据了解，哈尔滨工程大学的前身为哈尔滨船舶工程学院，是老牌船舶强校。2017年，哈尔滨工程大学的船舶与海洋工程学科入选世界一流学科名单。

(责编：何淼、熊旭)