暑期安全教育宣传月 为青少年讲解安全知识

原标题：暑期安全教育宣传月：抖音“安全过一夏”为青少年讲解安全知识

青少年暑期安全问题一直是社会关心的热点。8月1日至8月31日，在共青团中央维护青少年权益部的指导下，抖音青少年网络健康成长研究中心发起“安全过一夏——暑期安全教育宣传月”。旨在通过短视频的形式对青少年人群进行安全知识讲解，增强青少年的安全意识，提高他们的自我保护能力。

目前，官方科普系列动画《我会保护我自己》由@抖音成长乐园（抖音青少年网络健康成长研究中心官方抖音号）在抖音、头条等多平台已经发布。该动画由团中央权益部和抖音青少年网络健康研究中心联合制作，内容来自团中央权益部儿童安全科普系列书《我会保护我自己（上下）》，涵盖了青少年暑期出行、上网时遇到危险的正确处理方式，通过四个主人公桃子、小陀螺、小智、熊猫童童的故事，以轻快活泼、通俗易懂的方式，讲解安全知识。

据了解，本次“安全过一夏”活动结合了人们日常生活中的真实案例，生动形象、深入浅出为青少年讲解暑期安全的重要性和在面对一系列安全事件时该采取的措施。系列动画共十期，包括：出行安全篇、上网安全篇（上下）、急救安全篇、游泳安全篇、性侵害预防和自我保护篇、雷击避险篇、泥石流避险篇、野外防火篇、台风避险篇。

同时，抖音联动了南京师范大学学前教育硕士“育儿女神蜜丝懂”、亲子教育专家“年糕妈妈”等“护童联盟”专家共同生产有趣生动的短视频，向广大青少年科普包含网络安全、出行安全、急救避险、自我防护等多个方面的安全知识。青少年和家长也可在“安全过一夏”活动话题页，观看“护童联盟”专家发布的视频，来获取暑期安全知识。

针对暑期容易出现的安全问题，抖音利用短视频平台优势，与共青团中央的暑期青少年安全保护宣传工作找准结合点，通过简短的内容、多元的形式和便捷的渠道，将复杂的安全知识简单化、将专业的知识大众化，通过青少年更容易接受的方式向他们传递安全知识信息。侧面帮助青少年和家长提高安全意识，提高自护自救能力，进一步发挥短视频在青少年教育领域的积极作用。

此外，“安全过一夏”活动还走进了“善行贵州·益童乐园”24个公益站点，开展为期一个月的暑期安全课，以动画短视频《我会保护我自己》为基础，由“益童乐园”公益讲师为留守儿童讲解暑期安全知识。抖音通过短视频等手段促进当地教育活动内容和形式的创新。

在信息时代，互联网的发展为青少年的成长提供了注入了新的持续可靠发展的动力，不容忽视，网络环境暗藏的陷阱也为青少年健康发展埋下了隐患。为了给青少年用户一个良好健康的平台环境，抖音平台同时开展了暑期安全治理行动，持续打击低俗、有害账号及内容，助力青少年健康成长。（李平）

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