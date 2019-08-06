青少年诵读大会举办 展现报国情怀与赤子之情

人民网北京8月6日电 （记者张烁）“红日初升，其道大光；河出伏流，一泻汪洋。潜龙腾渊，鳞爪飞扬；乳虎啸谷，百兽震惶；鹰隼试翼，风尘翕张。奇花初胎，矞矞皇皇；干将发硎，有作其芒。天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。”这是时代小先生在BTV演播大厅齐声诵读《少年中国说》的声音。

图为时代小先生青少年诵读大会 主办方供图

5日下午，由北京电视台、中国宋庆龄基金会时代小先生办公室联合主办的首届BTV“声合杯”时代小先生青少年诵读大会在京落幕，来自浙江、四川、河南、河北、湖南、辽宁、福建等近30个地区的300名选手，在北京电视台同台竞演。

《读中国》《中华少年》《二十世纪最伟大的事件》《军礼》等一篇篇经典美文，由小小朗诵者们声情并茂地生动演绎。他们用动听的声音、良好的面貌展现了新一代青少年的形象，表达了自己的报国情怀与赤子之情。

图为小选手在诵读作品 主办方供图

本届诵读大会以“我和我的祖国”为主题，旨在激发青少年的爱国之情，树立青少年的爱国之志。大会以庆祝新中国成立70周年为契机，营造出浓郁的传统文化氛围，展示了爱国主义民族精神和改革开放创新精神的厚重底蕴，唱响了时代主旋律。观众在享受朗诵艺术的同时，得到了经典文化的熏陶。

为继承和弘扬国家名誉主席宋庆龄关于“小先生”的教育理念和实践，中国宋庆龄基金会时代小先生活动已连续举办10年，培养出千名小先生，在国内外产生良好反响。本次小先生诵读大会，就是要提高少年儿童的诵读能力，引导他们从小热爱祖国，争做新时代的逐梦者，争做伟大中国梦的圆梦人。

大会根据诵读水平选拔20名年度“时代小先生”组成诵读团，参与“学好党的历史，讲好党的故事”主题视频录制，并获邀参加中国宋庆龄基金会时代小先生办公室组织的宣讲活动。本次活动还特别邀请了青海海南藏族自治州的藏族小朋友和四川凉山彝族自治州的彝族小朋友共同参与，展示西部地区普通话推广和中华传统文化学习成果。

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