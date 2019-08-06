“另类”哪吒引教育反思：善待“孤独的熊孩子”

近日，《哪吒之魔童降世》“燃”爆暑期档，“另类”哪吒收获共鸣，打破成见的“不认命”催人奋进。影片虽取材于神话，却贴近大众现实生活，哪吒身上“孤独的熊孩子”身影，更是引发了教育反思。专家点评，期待更多好作品进入孩子的“屏幕”世界，让新生代爱上老英雄。

“另类”哪吒霸屏暑期档

7月26日，国漫《哪吒之魔童降世》首映，成功引爆暑期档。上映当日票房超２亿元，上映10日票房破20亿元。

专家分析，产生上述效应的原因主要有三个方面：一是国内动漫市场培育趋于成熟，观众的接受度越来越高。二是在中国神话基础上做了贴合时代语境的改编，体现了中国动漫电影少有的高超叙事能力。三是严肃幽默的均衡表达和节奏的成熟处理，增强了影片的可看性。

新版哪吒以“魔童”形象出世，齐刘海、黑眼圈、鳄鱼牙，暴躁易怒、顽劣不堪，时不时编首打油诗吐槽众人。然而，这样一个“另类”形象却吸粉无数。

8月3日和4日恰逢周末，记者在北京、上海和杭州的影院看到，前来观看《哪吒之魔童降世》的观众普遍以亲子家庭为主。“80后”父亲朱先生说，“哪吒”是自己小时候特别喜欢的英雄，希望儿子也能喜欢，之前看到网上好评如潮，所以心里期待值很高。

“现在的孩子，总觉得大人不理解自己，但在新版哪吒身上找到了共鸣。我们家娃看完电影后，像追星一样崇拜这个英雄。”杭州7岁女孩妈妈胡女士说。“看完电影后，儿子跟我说了一句话，他说如果你能像哪吒的父亲那样，我也一定不会让你失望。”杭州12岁男孩父亲严先生说。

哪吒里的教育经

不少老师家长表示，电影深刻地展示了教育之道，尤其是针对“熊孩子”的教育经。

“看完电影，朋友圈里很多家长都在反思，应该如何做父母。不得不承认，电影中哪吒的父母和师父太乙真人，是一个配合得当的教育团队，尽管他们也不是做得十全十美，但有一点是肯定的，信任会给孩子带来巨大的力量，不要强求孩子成为‘我希望你成为的样子’。”上海家长王尧说。

“原本以为是给小孩子看的动画片，谁知自己还收获了来自李靖夫妇的‘育儿干货’。”8月3日走出北京芳草地卢米埃影城的“80后”妈妈于爽说，不同于老版中哪吒父母的性格设定，此版李靖夫妇的形象塑造更贴合当下的教育实际。

上海市徐汇区科技幼儿园园长汪瑾说，电影为何能让那么多家长有感触，是因为它体现了教育的两个重要性：一是父母陪伴对孩子成长的重要性，不因为孩子的“与众不同”而嫌弃或放弃；二是一个好的师父（老师）的重要性，要接纳孩子的天性，然后因势利导。

与此同时，影片反复强调了教育的规则和边界意识。“负责守护结界的士兵，父母吩咐命令哪吒‘不要出门’，太乙真人的金刚圈，都是规则和边界。”汪瑾说，要教育好一个“熊孩子”，必须给他设定不可逾越的边界，让孩子认识到规则的重要性，并久而久之转化为他内心认同和坚守的规则。

让新生代爱上老英雄

“新版的哪吒设定很亮眼，我命由我不由天，这比单纯的正义战胜邪恶更有冲击力”“这是一个贴近当代青年性格特质的‘高燃哪吒’，以自身奋斗改写命运的精神，俘获了年轻观众的心”“有生命力的内容产品，就是要有让年轻人主动参与、把自己的价值和话语代入进来的可能性，‘自动归位’是比‘邀你入席’更高明的价值引领”……

纵观各方评论，《哪吒之魔童降世》在致敬经典基础上的创新重构，让新生代爱上了老英雄，可谓功不可没。而要吸引青少年，关键是有一批懂青少年的导演。据悉，上述影片导演饺子是一名“80后”，而影片的制作团队也以“80后”“90后”的年轻人为主。

导演饺子说，在四川闭门创作动画短片的那几年，父母的包容、理解、默默支持是他坚持下去的动力之一，他将这些年对亲情的真切体会融进了影片。

据悉，影片在制作尾声阶段，曾邀请公司的法务、财务、行政人员去看片，一位自己有孩子的工作人员居然看哭了，她说，殷夫人对哪吒的陪伴、李靖对哪吒的收敛的爱，还有哪吒父母对孩子闯祸后那种矛盾的心理刻画得太逼真了，简直就是自己和孩子的写照。

影片出品方之一、北京彩条屋影业总裁易巧说：“所以我们在新版哪吒故事中融入现实语境的亲情、友情，涉及家庭关系和社会身份认同，触及了当下中国人的情感软肋。”

“如果中国动漫不被当下的年轻人、成年人喜欢，就不会有出路，不会成为真正有价值的文化产品。”易巧说，“为此我们通过聊天、看新闻等形式了解当下年轻人的喜好、困惑，并借助主创团队的想象力，将这些当下的困惑表达在影片里。”（俞菀、张漫子、吴振东）

(责编：实习生(曹雯)、孙竞)