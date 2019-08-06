“超级国际化大学”在日本引争议

日本留学生考试(EJU)报名最近结束，赴日留学生开始科学准备11月的考试。据日本文部省统计，目前日本共有29.8万外国留学生，其中，中国留学生约11万多，今后还将继续增加。日本近年实施“超级国际化大学”项目，对留学生政策放宽，但大量留学生涌入也导致很多问题出现。

为鼓励大学进一步加速国际化进程，日本文部科学省2014年将原来实行的“留学生30万人计划”项目升级为“超级国际化大学”项目。该计划共指定37所大学为实施对象。其中有13所属于A级指定大学，即从事世界最高水平的教育和研究。目前东京大学、东京工业大学、京都大学、庆应义塾大学等都被指定为A级。还有24所被指定为B类大学，上智大学、千叶大学、立命馆大学等都在其列。这些大学被指定为“超级国际化大学”后，必须改革留学生制度，既要方便自己大学的学生出国留学，也要简化外国学生的入学手续，还要为留学生提供大量奖学金，以及减免学费等。有分析认为，日本是个岛国，由于独特的地理位置和文化，让日本的国际化发展有些滞后，但由于经济滑坡、少子高龄化等导致的劳动力短缺问题，日本不得不融入国际化大潮。

在该项目的倡导下，东京各大高校纷纷出台各种方案吸引留学生。例如，庆应义塾大学于2014年开始实行“兄弟高校计划”，接收更多交换留学生;立教大学于2017年开始实行“全球人文学科计划”，留学生可通过就读英语授课项目获得学位;法政大学与中国的五大高校签订协议，在中国实施研究生入学考试，合格者可作为特别研究生进入法政大学就读，并于次年直接成为正式研究生。为赴日留学生提供丰厚的奖学金也是吸引外国学生的途径之一。据日本学生支援机构发布的《2018—2019年日本留学奖学金手册》，赴日留学的外国学生不仅有日本文部科学省提供的丰厚奖学金，也能获得日本学生支援机构提供的奖学金。此外，来自日本地方政府、民间团体的奖学金也为赴日留学生减轻了不少经济负担。

日本打造超级国际大学，究竟给学生带来怎样的影响？一名上智大学在读中国留学生在接受《环球时报》记者采访时称，上智大学是私立大学，学费比较贵。入学后，利用学校对留学生的学费减免制度，第一年她的学费从80万日元降到60万日元，还申请到一个日本文部科学省提供的奖学金，每个月奖学金最低5.7万日元。但她的同学就没那么幸运了，不少留学生没有申请到奖学金。她说，该学校有一项专门针对发展中国家的奖学金，中国学生申请者较多。一些大学还设有财团提供的奖学金、女性专用奖学金等。过去留学生人数较少，申请奖学金很容易，但实施了“超级国际化大学”后，留学生增多，奖学金申请也变得难多了。

一名资深大学教授对记者表示，不知道建造国际大学对日本人有什么好处。“由于政府给予特殊政策，留学生增多了，却占了日本学生的福利。比如我们大学，硕士生基本都是中国人，日本学生的比例几乎为零。这是个大问题。所以我们不得不考虑为日本学生更容易考上硕士或博士创造条件”。另一所日本私立大学的教授则认为，他们学校不存在这个问题，因为学校给留学生设了专用名额，最多可收2000人。不会和日本学生发生冲突。但由于留学生突然增多，而且大学的住宿条件比较紧张，价格也比较昂贵，所以，学生找房子很难。这位教授表示，“留学生大可不必争着到东京上学，这里交通拥挤，生活成本也比其他地方高。其实日本的地方首府都有一所公立大学。受少子高龄化的影响，地方大学生源短缺，有的地方大学甚至出台很多优惠政策，吸引留学生。”

据《朝日新闻》报道，日本东京福祉大学利用国家政策只顾招收外国学生，却不管他们入学后的学习，约700名留学生下落不明。那些失踪的留学生被认为是拿到签证后就去打工了。报道称，一些大学利用国家政策多招学生，目的就是骗取国家的补助金，同时增收学费。学校是赚钱了，但师资不足，教学计划也执行不力，让学生变成了赚钱工具。这是今后日本的大学在推进国际化进程中需要注意避免的问题。（记者 孙秀萍）

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