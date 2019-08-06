大学生放弃深圳百万年薪回乡救活传统制面产业

原标题：大学毕业生放弃深圳百万年薪回乡救活传统制面产业—— 钟超群：村里飞回的金凤凰

位于资江河畔的湖南省桃江县修山镇，山清水秀，风景宜人。然而，正如大多数农村地区一样，这里面临着人才不足、发展乏力的困境。

最近，湖南工商大学毕业生钟超群，放弃深圳百万年薪，回到家乡创办面业品牌“羞美人”的事迹，引起了当地干部群众的热议和好评。回乡不到两年，钟超群就让自家面厂年销量由不到90吨提高到400吨，产值达到500万元。

“超群是从一线城市飞回来的金凤凰，修山需要这样的人才。”修山镇党委书记陈愈说。

危机：乡村传统产业急需人才救场

修山面制作历史久远，采用羞山泉水和制而成，由于水质纯美，工艺讲究，所生产的面条筋道又口感柔软，色香味俱佳，是该镇为数不多的传统产业之一，也是修山谋求乡村振兴的重要途径。

钟超群出生于制面世家，她的父亲钟石明是修山面第九代传人，二哥钟小兵子承父业，目前已传至第十代。对钟家人来说，修山面不仅是家庭生活来源，更是一种家族精神传承和情感寄托。

市场如潮，钟家人发现，自己精心制作的面条，不但不能冲出益阳，甚至连桃江本县的市场，也被外地大厂的面条蚕食占领。

这时，钟家在深圳做律师的幺女钟超群开始为振兴传统产业“输血”。“首先是给钱，前前后后给了50万，钱用掉了，效益却没有。”钟超群逐渐认识到，振兴传统产业，比资金更缺乏的是人才。

召唤钟超群回乡的，不只是一家一厂的兴衰，更是整个修山面这一传统产业的振兴发展。据相关资料，2006年，修山面厂家有不下60家，由于规模小，质量良莠不齐，抗风险能力差，到2016年，修山镇仅存11家面厂，年产200吨以上的只有一家。

产业的凋零，让农村更加荒凉。“虽说务工赚钱，但小孩读书要花钱，城里买房要花房，钱都留在城里，农村啥都没落下。”谈起为什么把女儿召回来，70岁的钟石明认为，乡村培养的人才，有责任为乡村作贡献。

转机：以深圳经验对接乡土情怀

人回来了，局面怎么打开？摆在钟超群面前的，几乎是一个不可能完成的任务。

早在2000年，修山镇党委政府就专门抽调人员，成立了一个镇办面厂，试图以示范厂带动整个产业发展。但因为资金缺乏、销路不畅，发展步伐很慢。

“做企业，只有情怀不够，还得有竞争力。”钟超群大学期间学的是法律，毕业后在深圳就职于律师事务所，主要担任企业法律顾问，为100余家中小企业在知识产权、合规管理、项目谈判等方面提供过法律咨询与服务。10余年的律师生涯，将她训练得思维缜密、逻辑性强，也让她对企业发展有着务实而清醒的认识。

首先是理清思路。修山面的优势在哪儿？短板在哪儿？小作坊式生产如何改进？如何在竞争激烈的面业市场开创品牌、打开销路？2016年，钟超群在深圳与桃江两地之间奔波，不断权衡回乡创业的风险与出路。

2017年9月，她将深圳的房子办了抵押，带着200万元贷款及所有存款，毅然回到了家乡。接手于2015年设立的湖南省桃江世莲食品有限公司，投入400多万元，盖了占地4亩左右的现代化厂房，是湖南省内首家取得食品生产许可证（SC证）的阳光晒面工厂。

钟超群重视改善制面工艺流程，目前工厂有9项制面工艺取得了国家颁发的实用新型专利证书。在品牌塑造上，她从深圳引进一位运营经理对产品进行包装设计与营销，重新打造了一个全新品牌“羞美人”，并将用了30年的“钟世民”商标重新注册。

两年时间不到，钟超群就让自家面厂实现了新生。年销量由不到90吨提高到400吨，产值达到500万元，利润率由几乎为零，上升到15%。

展望：好政策让创业更有底气

来自广东的小陈是钟超群请来的运营经理，也是她的创业伙伴。“有好几次动摇，差点就回了深圳。但国家的好政策，给我吃了定心丸，我决定安下心，在这里干一番事业”。

钟超群说，2018年全国两会提出，要让农业成为有奔头的产业，让精英人才到乡村的舞台上大展拳脚，这让她感到精神振奋。而桃江县作为国家第二批全域旅游示范区创建单位，将修山面纳入“百亿产业”发展规划，在地标申报、电商推广、用地需求等方面给予点对点的政策与资金帮扶，这让钟超群更有了克服困难、负重前行的动力。

从一开始，钟超群就认为，要把修山面品牌做起来，单靠一家小企业成不了大气候。在自己的厂子稍有起色后，她便把目光投向了修山镇整个面条行业。她积极与政府沟通，将修山面项目纳入政府发展乡村经济的计划中，得到了政府的政策扶持。在她的建议下，2018年底，修山镇成立面业协会，11家企业加入，她被推选为该协会会长。为了整个行业的健康发展，她还建议将修山面这个百年品牌申请为国家地理标志产品。在修山镇政府的大力支持下，申请地标事宜由修山镇面业协会作为申请单位已正式启动。

钟超群告诉记者，她准备用5年时间把“羞美人”做成业内知名；再用5年时间，打造一个修山面产业园，让修山面成为有传承、有品质的新型产业。（阳锡叶）

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