三亚开办假期公益课 3年来上万学生受益

原标题：海南三亚市吉阳区开办假期公益课，3年来上万学生受益——公益课堂缓解假期“看管难”

航模班、书法班、绘画班、舞蹈班、手工课……暑假里18门面向青少年的特色培训班，免费；专业教师提供辅导、托管服务，免费。

这不是培训机构的广告，也不是招生宣传的营销活动，而是海南省三亚市吉阳区切切实实开展了3年的公益项目。

2017年，吉阳区教育局办起了覆盖全区的周末公益公开课、暑期公益公开课以及暑期公益托管班，3年来，全区上万名中小学生在校园里度过充实的假期，帮很多家庭缓解了孩子假期上培训班贵、看管难等问题，赢得许多师生家长点赞。

吉阳区公益课堂分为公开课和托管班两种类型。公益公开课涵盖18门特色课程，面向全区中小学生，开课集中在城区试点学校和社会体育馆、培训中心等场所。公益托管班则针对全区贫困家庭子女、留守儿童等群体暑期无人看护的问题，在几所城中村学校和乡村学校开设。

“看我的战斗机飞向蓝天！”近日，一年级学生张子钦在航模课上兴奋地展示自己的飞机模型。不久前，他刚上完一期书法课，紧接着又报名参加了航模课程。

张子钦的家长介绍，孩子从小对航天知识感兴趣，但市场上动辄上百元一节的航模培训课对家里来说经济负担很重，“如今免费、专业的特色课程在学校里就能上，孩子有了挖掘潜能、探索兴趣的机会”。

城区的孩子可以在假期里免费上特色培训班，乡村的孩子也能选择在家门口附近的学校上托管班。

距三亚市区10余公里远的罗蓬村有很多留守儿童，往年一到暑假，村里的孩子们不是在家玩手机、看电视，就是到野外玩水，安全隐患大。暑期公益托管班在村里的罗蓬小学开起来后，周围的村民纷纷给孩子报名参加。

罗蓬小学原有194名学生，但暑期托管的学生却超过了230名，多个周边村子的家长也把孩子送了过来。村民王亚琼和爱人平时在外务工，他们8岁的孩子王峻琴每年暑假都会回罗蓬村和外婆一起住。“罗蓬小学开起了托管班，把孩子送到这儿不用花钱，又有老师辅导作业，我们在外打工放心多了。”说起家门口的免费托管班，王亚琼称赞不已。

2017年刚开办时有300多名孩子报名，今年，吉阳区公益托管班的学生人数已增至1800多名，参加公开课的孩子更是超过2000名。增多的不仅是人数，还有课程和托管班的设立点。自开办以来，吉阳区公益公开课从原来的8门增加到18门，公益托管班从原来的3所试点学校增加到5所。

学生多了，课程多了，师资怎么解决？经费怎么解决？安全如何保障？面对一系列问题，吉阳区教科局局长侯雪华心里有底气。

“我们的工作得到了区政府大力支持，今年预算有80万元。暑期公益托管班和公益公开课通过政府购买服务形式，由第三方教育机构负责，教师既有专业培训机构的老师，又有大学生志愿者。”侯雪华介绍，此举能保障学校教师暑期的培训和休假，还能为大学生志愿者提供社会实践平台。

“公益课堂不仅能充实学生的假期，从长远来，它对塑造学生人格、培养良好习惯、提升学习能力都有着不可小觑的作用。”在侯雪华看来，公益课堂像是一个创新的支点，撬动了吉阳的教育发展，“今后，吉阳区将把公益课堂常态化、专业化，助力教育提质增效。”（刘晓惠）

(责编：实习生(曹雯)、孙竞)