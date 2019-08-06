浙江：大学生暑期返乡共同“守护童年”

8月5日，浙江省家庭建设综合平台行动计划暨“家家幸福安康工程”和“守护童年”大学生暑期牵手共成长行动启动仪式在杭州市萧山区机器人小镇举办。据了解，根据全国妇联、民政部、共青团中央《关于认真做好暑期家庭教育和关爱儿童服务工作的通知》要求，浙江省妇联以家庭建设综合平台为依托，整合社会资源力量，探索联合关爱机制，发挥各级各类志愿服务组织作用，开展了形式多样的暑期关爱帮扶和安全教育指导活动。

据介绍，浙江省“关爱儿童·相伴成长”暑期主题活动全面开展。在全省启动“守护童年”大学生暑期牵手共成长行动，通过全程在线直播，鼓励动员广大大学生在暑假期间利用所学所长，给孩子带去陪伴、带去知识、带去希望、带去力量，在陪伴和关爱农村留守儿童、困境儿童实践中锻炼成长。联合团省委、省文明办、省教育厅等单位共同开展“浙江志愿者关爱农村留守儿童专项行动”，建立由各级村社妇联主席、妇联执委、最美家庭、退休老师、巾帼志愿者、大学生暑期实践小分队者组成的专项志愿服务队伍，关爱帮扶留守儿童健康成长。

同时，浙江省妇联积极推进村社“儿童之家”暑期特别服务。与省民政部门联合推进省级儿童之家规范化建设试点工作，发挥试点的示范引领作用，带动全省村社儿童之家的日常管理和规范运行。发挥儿童活动中心、儿童快乐家园、童心港湾、“四点半课堂”等基层社区儿童活动场所作用，广泛组织开展暑期托管、假日游览、研学参观、实践体验等形式多样的活动，帮助解决暑期儿童照护问题。省妇联购买社会组织服务项目，开展“亲子悦读 书香润浙”亲子阅读送基层活动，深入村社儿童之家，引导广大父母陪伴孩子阅读成长。杭州淳安县大墅村儿童之家，暑假期间开设周一至周五8∶00～18∶00的全日托管服务，为外出务工父母、流动人口儿童，以及留守儿童解决看顾之忧。衢州市针对家庭和儿童需求，定制公益课堂暑期进社区活动，为留守儿童、困境儿童提供作业辅导和心理疏导。

拓展家庭教育线上线下服务平台助力儿童健康成长。围绕暑期孩子安全、视力保护、心理健康等热点关注问题，浙江省妇联与浙江电视台少儿频道共同制作播出电视谈话类栏目《家庭教育圆桌会》，推出“慧眼”看暑假、安全防护墙、生命教育等家庭教育专题节目；联合本地大型社会生活类网站19楼，开设“智慧家长”栏目，组织省内知名教育专家入驻网站，制作家庭教育微课堂，与家长进行线上答疑互动；与教育厅联合开展家庭教育数字资源建设，开设“家庭教育百日谈”专栏，推送精品微讲座视频资源235个；省妇联官网推出“宝贝在成长”和“加油吧少年”栏目，帮助家长提高家庭教育能力。围绕“家校协同 让孩子健康成长”，组织专家队伍，深入村社持续开展“家庭家教家风基层大巡讲”活动，通过线上线下多种形式，引导广大家庭强化主责意识和安全防范意识，更好地促进儿童健康成长。

部门联动建立儿童安全防护工作机制。浙江省妇联联合公安、检察院、共青团等部门推动未成年人司法保护，建立会商与信息交换机制，为留守儿童提供法律咨询援助、心理疏导解困等服务。杭州市妇联联合检察院、团市委等单位下发《关于联合开展暑期“留守儿童”安全隐患排查暨安全教育宣传活动的紧急通知》，增强青少年尤其是农村“留守儿童”等重点群体的自防自护自救能力，帮助儿童“系好暑期安全绳”。

助力孩子点亮梦想，浙江省帮扶关爱活动正在积极组织开展。制定《浙江省妇联关爱“三留”人员工作指导意见》，整合党政部门、社会组织、公益组织等社会资源，构建多元化帮扶关爱工作机制，有效服务广大家庭和儿童。联合省民政厅，依托省妇女儿童基金会和省福彩中心，启动“福彩暖万家·焕新乐园”公益项目，资助低保家庭儿童改善学习居住环境，组织志愿者24小时结对陪护，把心灵关爱与物质帮扶结合起来，给孩子们构筑一个更加温暖有爱的家。推进省妇女儿童基金会“焕新乐园”“亲情家书”“圆梦助学”等项目试点县贫困留守儿童全覆盖。（姚改改）

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