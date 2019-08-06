首都图书馆延长夜间开放时间 延长时段少儿读者明显增多

夏日炎炎，再加上学生放暑假，北京市内的各大图书馆迎来了客流高峰，常常一座难求，市民对夜间阅读的需求也更为迫切。在刚刚过去的周末，首都图书馆回应读者需求，将两个阅览区开放时间延长，最晚闭馆时间延至晚9时。

记者了解到，北京市各大图书馆的自习室、阅览区长期以来就是读者眼中的“香饽饽”，由于图书馆免费开放、安静凉爽、阅读环境好，在平常都会迎来众多中老年读者和需要备战考试的上班族。随着暑假到来，放假的中小学生也青睐在图书馆阅读或完成暑期作业，新增客流与原有客流叠加，使得暑期图书馆的人气持续升温。在国家图书馆、首都图书馆等热门图书馆，经常会出现大量读者在开馆前就排队等待占座的现象，少年儿童的阅览区更是需求大增。

首都图书馆自暑期以来就面临较大的客流压力，处于超负荷运行。许多上班族更是希望首图能够延长夜间开放时间，可以让他们在下班之后来图书馆陪伴孩子读书自习。上周五，首都图书馆发布通知，表示为满足暑假期间读者的阅览需要，首都图书馆A座少儿阅览区域及B座二层阅览区域调整开放时间：A座少儿阅览区开放时间调整为早9时至晚7时30分，B座二层阅览区域开放时间调整为早9时至晚9时，两区域分别延长闭馆时间2.5小时和1.5小时。同时，针对读者早晨集中入馆人流量大、读者等候时间长的问题，首都图书馆在原有两个入馆安检通道的基础上，增设两个快速通道。此举受到了读者的欢迎，在夜间延长时段，少儿读者明显增多。

日前，北京市已经推出了繁荣夜间经济的措施，其中就包括推进“夜京城”文化休闲活动。市内的大多数书店都有夜间开放时段，闭店时间在晚上9时至11时，甚至还有多家24小时书店。记者了解到，本市目前已有多家图书馆开设了夜间时段。

■国家图书馆北区中文图书借阅区、中文图书阅览区、工具书区在工作日均开放至晚9时。

■西城区第一图书馆在今年4月开始试运行夜间延时服务，自习室周一至周四的闭馆时间延至晚10时。

■角楼图书馆每周五均开放至晚10时。

■通州区图书馆从去年3月开始，一层大厅全天候开放至晚10时。

■有些区级图书馆总馆虽然闭馆时间较早，但在毗邻社区的分馆为市民提供了夜间阅读时段。如作为朝阳区图书馆城市书屋的郎园·良阅书房开放至晚9时，大兴区图书馆在高米店地区开设了24小时城市书房。（成长）

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