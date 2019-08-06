大人们常嚷嚷的“理想” 小学五年级娃画了出来

图为《坠落的星》内页

图为《坠落的星》封面

图为正在创作的小沈同学

日前，杭州市九莲小学五（1）班的沈子涵创作了一本绘本《坠落的星》，献给所有热爱自己事业的人。

这本绘本的绘画十分精美，设计和排版也可以和市面上的绘本相媲美，听说它完全出自一个小学生之手时，记者有些惊讶。

绘本讲述的是一个飞行员每天驾驶飞机起飞、降落，载着乘客往返于世界的各个角落，他非常热爱自己的事业。但在一次飞行途中，他遇见了一股神秘的气流导致了飞机失事，他从昏迷中醒来发现飞机坠毁，而自己似乎穿越到了不可能有飞机存在的古代，他或许再也无法从事自己热爱的事业了……

“绘本分为上下册，我现在完成的是上册，之后我会将下册续写完毕。”沈子涵告诉记者，目前绘本一共有13页，有的部分是单页绘制，有的部分是连页绘制，每个部分都配有一段讲述文字。

记者发现，这本绘本的精美之处就在于小沈对每一个人物、物件的精细绘制，比如小飞行员的每一根头发、树上的每一片树叶以及房子上的每一片砖瓦都清晰可见。而且画作的内容很丰富，比如，机舱里有戴着眼镜喝饮料的大学生，有戴着圆筒帽正在看报的绅士，还有望着窗外发呆的中年男子以及沉浸在音乐之中的女士，每个人的安逸、放松都被表现得淋漓尽致。

“绘本的每一页都是大工程，和平常画画解闷不同，画完一页经常要一个多小时，有时候两三个小时。”沈子涵说，绘画时参考了许多绘本资料，绘本中的每一个图案设计和排版安排都是经过深思熟虑的，“这就像我们平时写作文一样，每次遇到山穷水尽的时候就会怀疑自己选的思路是否可行，换一条路是否会更好，绘画也是如此。”不过沈子涵最终还是坚持画下来了，也正是这样的思考，让绘本有了“献给所有热爱自己事业的人”这样的主题。

“我们每个人都有自己热爱的事物，而绘本中的飞机就象征着那件事，它可能是一项兴趣爱好、可能是学习也可能是工作，但无论有多热爱，其中一定会遇到许多坎坷，我想用这本绘本告诉大家，只要有坚定的毅力所有的坎坷一定都能够过去。”沈子涵笑着说。

“我一二年级刚开始学习画画时，画得一点也不好，画什么都不像，那时觉得学画画是一件很痛苦的事情，但最后还是坚持下来了，因为我知道如果放弃了。我永远也画不好；如果坚持下来很可能有大转机。”后来的事实证实了他的坚持是正确的，三年级时他的画功有了突飞猛进的增长，还受到了美术老师的称赞。

“我妈妈一直有个北大梦，她高考时因为发挥失常和北大失之交臂，但是她一直没有放弃，这几年她每天工作很忙，经常是晚上七八点才回到家，但是即使再累她还是会坚持背单词，有时候会拉着我一起背。”小沈告诉记者，现在妈妈已经顺利考上了北大研究生，这本书可以说是妈妈经历的写照。

(责编：实习生(王子文)、孙竞)