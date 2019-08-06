走“霞客”路 寻文化根 港澳台学子研学金华山

图为参加研学的港澳台学子走在当年徐霞客游金华山的古道上。吴俊鹏/摄

39名港澳台地区高校青年学子近日冒着酷暑入驻金华山鹿田村，参加由金华市港澳办、金华市台办、共青团金华市委、金华山旅游经济管委会共同举办的“港澳台学子走进金华山”活动。

领略祖国壮美山河

“金华山色与天齐，一径盘纡尽石梯。”金华山融自然山水、溶洞群景观、名人古迹、宗教、旅游于一体。唐宋时期大诗人李白、杜甫、白居易、陆游等都留有重要诗篇。吕祖谦和“北山四先生”入选曲阜孔庙，供后人敬祀。明朝徐霞客游金华山后写下4000余字的长篇游记。

金华山还是集儒、释、道三教文化为一体的“仙山福地、名人沃土”，也是黄大仙得道成仙之地，葛洪《神仙传》和《金华府志》等对这些内容都有详细记载。黄大仙文化上世纪初南延到广东，然后传至香港。如今港澳台地区黄大仙文化热已成为根植于民间的文化现象，世界各地的黄大仙祠都自称“金华分迹”，尊奉金华山为黄大仙祖庭。

带队参加本次活动的香港管理学院执行院长王玮说，金华山人文荟萃、闻名遐迩，这次港澳台学子走进金华山活动，就是要让学子们亲身领略博大精深的中华文化与壮美山河，从中汲取传统文化的价值营养，为他们将来多彩的人生启航助力加油。

奇妙深刻的文化寻根

为深化与香港、澳门以及台湾地区青年之间的人文交流，增进两岸年轻人对中华文化的认知认同，金华市自2016年以来，连续举办了四季“港澳台学子走进金华古村落”活动，港澳台近百名优秀青年学子来到金华山与金华古村落，就读于大陆高校的港澳台青年代表也积极参与其中。

“面对面的融入式体验，让人惊喜地感受到，这是一场奇妙而深刻的文化寻根之旅。”来自香港中文大学的硕士李思琦对此深有感触：“港澳台学子的系列活动不仅是推广当地传统文化的窗口，更是联结两岸同胞的重要桥梁。”

金华市围绕“侨仙故里·文化福地”等主题，推出重走《徐霞客游记》中的金华古道、体验叶圣陶笔下的金华双龙洞、欣赏黄宾虹笔下的丹青美景、领略人民音乐家施光南描绘的“希望的田野”、欣赏“东方莎士比亚”李渔开创的戏曲之境等系列活动。

做弘扬中华文化的使者

坐落在本次活动举办地鹿田村的鹿田书院始建于北宋，南宋时金华学派开浙东学派先声，而鹿田书院是其重要基地。新世纪以来，“中国金华·黄大仙文化研讨会”的举办，标志着黄大仙文化研究正式从“传说”上升到“文化”层面。

来自香港教育大学的张佩姗在校攻读专业是大中华文化研究，她希望通过这次活动坚定“读万卷书、行万里路”的信心，做传播弘扬中华文化的虔诚使者。台湾科技大学学生李徐升两度来金华，对中华文化的认同甚至影响了他的人生规划。“特别是金华电商发展迅速，让我有了向‘文化+电商’方面发展的想法，希望借助两岸的联系，帮助发展台湾电商。”

金华市副市长邵国强说，希望港澳台学子实地体验感受，像徐霞客一样爱上金华。也希望通过此次活动，增进金华与港澳台地区的交流与友谊，把底蕴深厚的“金华故事”传播到港澳台地区及世界各地。

《 人民日报海外版 》（ 2019年08月06日 第 04 版）

(责编：实习生(王子文)、孙竞)