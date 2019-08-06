原标题：调查显示：台湾逾九成职场爸爸身心压力大

5日在台北发布的一项调查显示，94%的职场爸爸觉得“身心压力大”。其中，有近三成表示，压力大且无法承受。

8月8日台湾父亲节前夕，yes123求职网发布此项调查，主题为“职场爸爸甘苦谈与中年失业危机”，调查对象为该机构有孩子且有工作的男性会员。

调查结果显示，台湾职场爸爸每天平均工时为10小时，自认每天工时达12小时以上的占21.3%，9小时以上的占74.7%。他们平均3.6年没有加薪，且有八成五受访者表示不满意目前的薪水。有37.1%的受访者透露，目前不属于双薪家庭，自己一人负担家计。

调查还显示，一半受访者觉得“家庭与事业两者造成的压力同样大”；四分之三的受访者表示目前不能兼顾事业与家庭；九成受访者透露，自己为了小孩曾经考虑换工作。在上班日，台湾职场爸爸平均只能与小孩相处69.3分钟，平均每周仅有2.9天能和子女共进晚餐。近四成受访者认为自己与子女关系疏离。

对于目前的职场经历，有77%的受访者透露会担心中年失业的问题。主因包括担心专业技能不足、因年龄产生的职场歧视、外语能力不足、升迁管道受阻等。

针对本次调查结果，yes123求职网发言人杨宗斌指出，当有了孩子后，台湾职场爸爸更担心工作时间和压力会导致家庭和事业失衡，甚至影响亲子关系。若不幸遇上“长期冻薪”窘境，还要想办法应付生活开销、房贷、车贷，经济压力将如影随形。

本次调查以网络问卷方式进行抽样，有效问卷共1176份，信心水准为95%，误差值为正负2.86%。(记者石龙洪 何自力)

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