抱歉，博物馆还真不是孩子的游乐场

博物馆不是游乐场，但增加“可触摸展品”，满足孩子好奇心，也非不能为。

“工作人员管得好多啊！不给吃东西，又不给孩子跑啊，不让孩子解放天性吗？跑怎么了跳怎么了，碰恐龙又怎么了！！！不行吗！！！观众不是上帝吗！！！孩子就不是吗？！管得也太多了吧！！！”广东省博物馆观众留言本上的一段留言，日前引发热议。博物馆方面则回应称：“在博物馆遵循相关的礼仪规范，也是对他人的尊重。博物馆礼仪，从娃娃抓起”。

留言者是成人还是小孩，目前不好说，但其观念有待商榷，毕竟在博物馆跑、跳、吃东西并不等同于“解放天性”，博物馆本也不是游乐场，不是让孩子解放天性的地方。

近年来，逛博物馆变成潮流，越来越多人喜欢带孩子逛博物馆，将其当成科教现场，而这也是社会文明提升的标志。但是，但凡人流量较大的国内博物馆，都曾遭遇熊孩子的冲击，除破坏展品外，还有吃东西、丢垃圾甚至随地大小便之举。

其根子在于大人，正因为有些父母不够文明，对孩子纵容，才会有熊孩子出现。某热门综艺节目就曾将杭州博物馆当作拍摄场地，在里面追逐打闹，引来不少批评。许多孩子难免见样学样。

说到底，博物馆礼仪要根植在社会整体文明的基础上。公众都应明白，博物馆跟游乐场的属性有别，“不给吃东西，又不给孩子跑”是基本文明守则。

话又说回来，面对越来越多“管不住手”的儿童参观者，博物馆应怎样做？

有研究者发现，许多参观者会偷偷触摸那些不被允许触摸的展品。展品越华美越有韵味，人就越想触碰，因为触觉与视觉是截然不同的感受。

文艺复兴时期，欧洲已有博物馆的前身，即私人性质的珍宝柜，人们在参观时可以打开柜子触摸展品。公立的大英博物馆同样有如此开放的阶段。但随着博物馆走向大众，许多大博物馆每年要面对数以百万计的参观者，不可能再允许触摸展品。至今，大多数博物馆仍以视觉体验为主。

但从国际潮流来说，“可触摸展品”比例渐渐增加，用来满足人们的好奇心。珍品如云的卢浮宫固然不允许参观者触碰名画，但也有可触摸画廊供参观者猎奇。至于孩子们喜欢的科学、汽车和自然等领域的博物馆，可触摸展品比例相当高。比如，德国奔驰博物馆里也有不少车可自由体验。

国内不少博物馆也确实跟上了这股“可触摸展品”的潮流，但随之而来的，却是有些展品被毁的尴尬情形。但在我看来，不必因噎废食。事实上，让孩子动手参与，恰恰是保护藏品、遵守博物馆礼仪的有效训练。在此过程中，参观者不但能满足求知欲和好奇心，还能懂得哪些展品可触摸，哪些不能触摸，可触摸展品又该如何触摸。

而对于有些孩子损毁展品的行为，无论博物馆还是成人，也不能听之任之，而要在加强引导的基础上，辅之以必要的惩罚措施，让孩子和社会逐渐树立完善的博物馆礼仪。（叶克飞）

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