原标题：坚强地挺过最糟糕的时刻 他拿到了迟到三年的录取通知书

5年前，他被确诊肿瘤，经过积极治疗和康复终于重返校园

坚强地挺过最糟糕的时刻

他拿到了迟到三年的录取通知书

本报记者 黄伟芬

在今年高考中，陈奕君以653分的成绩被浙江工业大学健行学院实验班录取。

这张录取通知书，整整迟了三年。

2014年暑假，陈奕君即将从杭州富阳中学高一升入高二。

开学后，教室在6楼，原本应该壮得像小牛犊的男孩却走得异常辛苦。其实更早时候已经有症状，“那个暑假，我一次球都没去打，觉得很累，有时候背上会痛。”

9月初，一次感冒，陈奕君一直高烧不退。那场高烧把陈奕君带进了一个天昏地暗的世界。

肿瘤就像巨浪一样，把陈奕君，把这个普通的家庭拍上了礁石，猝不及防。或许，这是命运安排的一场磨炼。虽然，磨炼仍在继续，但小伙子还是坚强挺过了最糟糕的时刻。

一边做康复训练，一边学习。(资料图片)

高二开学时被确诊肿瘤

这是他生命中最灰暗的时刻

那年夏天，经过一系列检查之后，确诊为肿瘤的那一刻，妈妈说天塌了。

一开始没有人和陈奕君说病情，可是他自己知道应该不好，连着20多天不退的高烧，任谁都忍不住多想，“他们不说，我也知道我的病很严重，当时护士都不让离开床。”

从杭州转院到上海后，陈奕君进行了一次长达十几个小时的手术。第一次手术很成功，当大家以为一切都在好起来的时候，肿瘤复发了。

当时陈奕君的心情可以用“绝望”来形容，他原本以为，就算要复发，怎么着也会过几年。“爸爸妈妈鼓励我会好的，其实我不是很相信。”这是他生命里最灰暗的时光。

不能放弃，是爸爸妈妈的想法。多方打听之后，他们了解到香港有一种很贵的特效药可以控制病情，于是辗转购买。

一个月打一针，加上路费等，平均一支药要6500元。后来从病友那里了解到，台湾有同样效果的药，能便宜3000元，经济方面的负担才稍稍减轻了一些。

之后，陈奕君的病情总算稳定了下来，开始了漫长的康复。

陈奕君在康复医院。黄伟芬 摄

漫漫求医路

再难的日子也要“撑”下去

记者在上海市阳光康复中心看到陈奕君的时候，他正站着“拉筋”，阳光帅气，笑起来温暖，只是很瘦，妈妈在身后陪伴着他。

两次手术之后的陈奕君，很长一段时间只能躺在床上，爸爸妈妈经常要帮他翻身、按摩。为了让他的脚能够感受着地，无法站立的陈奕君只能被绑在床板上，旋转床板“站立”。

大概到了2015年4月，陈奕君才第一次能坐起来，“那时候能离开轮椅的靠背，整个上半身的重量，仿佛就压在腰上，特别重。”

“是不是那年七八月，你才能一个人把我扶起来？”他转身问妈妈。

两年里多少个日日夜夜，是爸爸妈妈在一旁的陪伴和精心照顾。

在康复中心，妈妈指着陪床的一张椅子说，“这张椅子我整整睡了两年。”

尽管满脸疲惫，妈妈却一直努力笑着，她说儿子很坚强很勇敢，给了自己勇气，让自己能够坚持下来。

妈妈还说：“一定要帮我谢谢那些关心、帮助过我们的人。”五年一路走来，太多的人给了他们力量：好几次去上海医院，要赶在限行之前到达，亲戚二话不说半夜载着他们出发；巨额的医疗费掏空了家底，四面八方伸来援手；同学、好哥们在陈奕君休学的那段时间里，纷纷去上海、杭州、家里看他，怕他无聊带去各种小说；老师们耐心地给他补拉下的课程；学校尽可能提供便利，方便家长照顾……

两年后重返校园

比别人多花120分的努力

2016年，经过一年多的康复后，陈奕君好了很多。

妈妈觉得不能这样呆在家里，鼓励儿子继续上学。陈奕君也想回学校。

那一年9月，陈奕君再次成为一名高一新生。重回校园的第一天，班主任余冠远老师给同学们讲了陈奕君的故事，热烈的掌声让他踏实。

不过他的身体还不是很适应，只能半天上学半天在家休息，后来慢慢能够正常上学，偶尔会去医院复查。

早晚自习陈奕君一直都是缺席的，高中三年，康复一直在继续。现在，陈奕君基本上能够照顾自己，大多数时候坐在轮椅上，能够拄着拐杖行走，只是会有些重心不大稳，“毕竟躺了这么久，肌肉有些萎缩。”

在家里时，陈奕君一边康复一边做题；晚上爸爸妈妈给他做按摩时，他就躺着背历史；在学校上课时，他打起十二分精神，因为他知道自己和别人不一样，没有太多的课后时间能够自由安排。“提高课堂效率，我要比别人多花120分的努力。”

妈妈手机里存的一些照片让她自豪，是陈奕君在给同学们分享物理学习心得，十七八岁的少男少女，认真而专注地倾听，围绕着这个学霸小哥哥合影。

满屏的笑颜，让妈妈觉得一切的付出都是值得的。

今年高考成绩653分

希望妈妈能住在学校陪读

陈奕君还记得三年前出高考成绩那天，下着暴雨，他给一些好朋友们打电话询问高考成绩。一个好哥们“表面上风轻云淡、内心爽得很”地告诉自己考了700分。

今年，好朋友们同样关注着陈奕君的高考成绩，没有辜负大家的期待，653分。爸爸妈妈略微有些遗憾，妈妈说，“他之前很想去同济大学学土木工程，但是现在没办法，那个需要跑出去，吃不消的。”

对于这个结果，陈奕君很坦然，他明白自己的身体状况。

这个暑假，一个多月时间里，妈妈陪着儿子在康复中心学一些照顾自己的技能，比如使用轮椅的技巧。

陈奕君的情况很特殊，目前康复进入了一个瓶颈期，接下来的很长一段时间里，每天早上要戴上足托，晚上爸爸下班后要继续给他做按摩。

妈妈说，因为上大学之后仍旧需要“陪读”，怕家人精疲力尽，陈奕君一度想过放弃，“他什么都明白，越懂事才越让人心疼。有困难就想办法解决，最难的时候都已经熬过来了。”

看着妈妈早生的华发，他悄悄告诉记者，“妈妈身体也不太好，去年一度瘦到了80斤。如果在校外租房子，要接送我不太方便，而且又增加了一笔费用。”他知道，为了给自己治病，爸爸妈妈已经花了太多的钱和精力。

这个懂事的男孩有个小小的心愿，学校要是宿舍不那么紧张，能够让妈妈住在学校陪伴自己。

(责编：郝孟佳、岳弘彬)