原标题：校园书店不能脱离大学的精神气质

近日，教育部办公厅发布《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》，提出各高校应至少有一所图书经营品种、规模与本校特点相适应的校园实体书店，鼓励高校毕业生自主创办校园实体书店。

在很多人心目中，校园书店是校园重要的文化设施。近年来，不少大学的校园书店开始转型，从老破小到高大上，从粗糙质朴到文艺清新，成为校园的一道风景线。不过，面临网络书店、电子书等因素的冲击，校园书店外观上的变样，并未带来人气的显著提升。

以笔者所在大学为例。多家校园书店被整合为两家。重建后，书店规模更大、地段更好、装修更高级。可是，我每次路过时，透过明亮的玻璃幕墙，经常发现里面少有人迹，书店为读者阅读安置的精致蒲垫时常空着。偶尔去一次书店，大多顾客是校外观光人士，本校学生反而少。校园书店几乎成了纪念品店和观光景点了。

书店更大了，环境更好了，为什么大家却不去了？根本原因在于新开的校园书店没有从学生的角度设计，大家不需要它了。在网络书店、图书馆能满足学生大部分阅读需求的情况下，校园书店填补着阅读需求的两极：一类是急需的教辅资料，例如上课要用的参考书、练习册；另一类是闲暇时刻的课外阅读，在没有明确阅读任务的情况下，逛逛校园书店。

我校新书店虽整合了原教辅中心，但教辅资料的种类、细分程度却不如从前，开学季的打折促销活动也杳无音讯。据身边同学反映，原小书店老板经营多年，与学生结下了深厚的感情，他还经常与同学们分享本人搜寻的旧书、绝版书。新书店则依靠外聘收银员、服务员做日常管理，与学生交流很少，缺少人情味。小书店关闭后，校园书店不再是学生扩展阅读兴趣的场所了。

重重压力下，校园书店难以找到自身的定位，渐渐式微，究竟如何转型？回答这个问题还是得回到学生的需求上来。与网络书店、校外书店相比，校园书店与校园生活、校园文化的接近性最高，也是其独特优势与立身之本。

例如，学生的教辅资料需求应为校园书店的规划重点，可以联系教务、教师列出书单，按照专业、方向、课程分门别类，方便学生选购，并推出打折促销活动。对于可以循环利用的经典教材、教辅，校园书店可以开展二手书回收和二次售卖，促进旧书流通。校园书店还不妨开发建立线上选购、线下提书、阅读意向统计、学生阅读大数据等信息系统，为学生提供更便捷的阅读、选购服务。在拓展学生阅读兴趣上，校园书店还可以联系学生社团，举办读书会、小规模讲座、读者见面会等。读书、购书并举，弘扬书香文化，让书店与学校的文化气质、学生的精神生活紧密地融合在一起，让校园书店有灵魂、有生气。

校园书店装饰精美当然是好事，但其不能是咖啡厅、西餐厅、自习室、画廊等形态的简单相加。用服务师生的态度办校园书店，让书店真正被大家需要，浸润大学的精神气质，方是正途。谈笑有鸿儒，往来无白丁，虽是陋室，也溢满书香。

(责编：何淼、岳弘彬)