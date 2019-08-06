原标题：歧视学生被教育部通报不是小题大做

今年1月底，百色实验小学教师蒋某因学生家长在殡仪馆工作而孤立学生一事，引发各方关注。近日，教育部曝光了近期督促地方和学校查处的6起违反教师职业行为十项准则典型案例，其中1起案例的当事教师就是该名教师蒋某。（广西新闻频道 8月3日）

此前，蒋某已经被“调离教师队伍，并给予党内留党察看两年处分”。在事情处置尘埃落定超过半年之后，教育部再次将其作为典型案例曝光，是否还有必要，又是不是小题大做？其实很有必要，也并非小题大做。尽管蒋某及其所在学校、当地教育主管部门的相关人员均受到了相应处理，但处置的影响或警示效果可能更多只是限于当地较小的范围。

这次教育部在全国范围内进行通报，一则是可以继续给事发地敲警钟，避免旧疾反复；另一方面则是要给全国各地的教师、学校及教育主管部门打预防针，让各地各部门能够以案为鉴，查找自身可能存在的类似问题，进而防患于未然。

严厉处理、全国范围通报批评是改进师德、改善教师行为的有效手段之一。除此之外，我们还需要防微杜渐，让歧视孤立学生、学术不端、有偿补课等行为少发生、不发生。这就需要加强日常监管，防患于未然，而不是等不良事件发生后，学校、教育主管部门还“不知不觉”，等学生家长通过社交媒体将事情“闹大”后，才匆匆忙忙入场救火。

处理、通报是倒逼各地重视师德建设的重要抓手，少了这一环节，防微杜渐显然就缺少压力与动力。师德的规范与建设，其实重在日常，教师个体注重自己的师德修养提升，学校、主管部门则通过制度建设、举报渠道的畅通、奖惩机制的明确等宏观层面的发力，来对教师的行为进行约束，进而共同为学生的健康全面成长、教育事业的良性有序发展创造有利条件。

(责编：何淼、岳弘彬)