原标题：大学生开网店专卖高仿奢侈品 获利100多万元被判刑

大学生休学开网店，专卖高仿奢侈品

90后女生休学开网店，销售假冒DIOR、LV、YSL等9个品牌注册商标的198种商品，金额高达591万余元，获利100多万元。经北京市门头沟区检察院依法审查并提起公诉，近日，法院以销售假冒注册商标的商品罪判处耿某有期徒刑四年，并处罚金120万元。

耿某是北京市某大专院校在读学生，读到大二时，为了解决生计，便萌生了通过开网店销售高仿奢侈品赚钱的想法。“最早我看见网络平台上有很多人在卖高仿奢侈品，觉得这个生意比上班赚钱。”于是，耿某办理了休学手续，通过“微店”APP注册了两家网店，准备大干一场。

“一开始我在网上订货，但是质量不好，销量也不好。”为了保障产品质量和销量，2016年，耿某到广东广州实地考察，找到了两家皮质较好、销量不错的仿冒奢侈品厂家，并与之建立了长期合作关系。

拿到货源后，耿某一般加价几十元甚至数百元，其所销售的高仿奢侈品进价从100元到3000元不等。经查，两年来，耿某所经营网店涉案金额近千万元，耿某从中获利100余万元。

“新冬最新款荔枝牛皮拼蜥蜴皮手柄！小号中号两个size！自留款太正啦”……为了规避犯罪，耿某通常利用带有被仿冒商品商标的照片、上市时间、具体型号等信息来标注被仿冒奢侈品。

“网上卖高仿的人很多，我跟那些‘大鱼’比起来只是一个‘小虾米’，因为买家也知道这是仿冒产品，最终是以一个划算的价格买到了一个物美价廉的商品……”讯问过程中，耿某表示知道所售商品均未得到相关公司授权，系销售假冒他人注册商标的商品，但认为自己从不出售质量不过关或是稍有瑕疵的商品，是一个良心经营的卖家，行为并没有社会危害性。

经过检察官的多次法治教育，耿某终于认识到，销售假冒注册商标的商品罪，侵犯了国家对商标的管理制度和他人注册商标的专用权，不仅严重损害了消费者的合法利益，还扰乱了正常的社会主义市场经济秩序。

因该案涉及品牌多、商品多，仅一个品牌的高仿产品(包括包、鞋、衣服、首饰等)的种类就达130余种，每种商品销售价格、销售数量各不同，故如何计算犯罪数额成为检察机关办案中的难点问题。

为了正确认定犯罪事实，精准计算犯罪数额，办案检察官根据相关司法解释的规定，将犯罪数额分为两个部分计算：对于已销售的侵权产品的价格(既遂金额)，根据微店官方平台提取的实际金额计算，共计591万余元；对于从其家中起获的商品(未遂金额)，一部分为曾经销售过的商品，按照实际销售的平均价格计算；另一部分为从未销售过的商品，按照市场中间价格计算，共计315万余元。

综上，耿某销售的侵犯注册商标的商品金额为591万余元，尚未销售的商品鉴定价值为315万余元，已经达到数额巨大的标准，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。法院经审理认为，耿某的犯罪行为有部分未遂，且系初犯，故当庭判处其有期徒刑四年，并处罚金120万元。(记者简洁 通讯员高歌 秦晓媛)

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