原标题：全国457名中学生参加模拟联合国大会

本报绍兴8月5日电（记者 董碧水 实习生 孔晓睿）第六届全国中学生模拟联合国大会今天在绍兴落幕。来自全国51所中学的457名学生激战4天，经大赛组委会评议，安徽省合肥市第一中学等4所学校荣获“杰出代表团”称号，成都石室中学等两所学校荣获“最佳代表团”称号，何达等17名同学荣获“杰出代表”称号，詹卓静等9名同学荣获“最佳代表”称号，吴佳森等30位教师荣获“优秀指导教师”称号。

此次模拟联合国大会由团中央青年发展部、团浙江省委主办，团绍兴市委、绍兴市教育局、浙江省绍兴市第一中学承办。大会以“青年同担当，人类共命运”为主题，围绕打击非法武器贸易、全球框架下的网络犯罪治理等议题分设10个委员会开展活动，其中包括4个英文委员会、5个中文委员会和1个主新闻中心。为提高模拟联合国活动的实战性和专业性，大会邀请外交学院模拟联合国协会学生担任各委员会主席团成员，进行全方位学术支持，并首次组织10位包括资深外交官、相关领域学者在内的专业人士在各委员会进行现场指导。

活动中，青年学生们扮演不同国家或其他政治实体的外交代表，从国际热点问题出发，通过演讲阐述观点，并为各自的“国家利益”辩论、磋商、游说。会议期间，还开展了外交官讲座、学生领袖峰会、百名“未来外交官”绍兴行等特色活动。

(责编：何淼、岳弘彬)