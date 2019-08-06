原标题：徐州多名留学生吸毒被遣返回国

“他们两个因为吸毒，今早就回国了。我不责怪我的同胞，但替他们可惜。”7月16日，在江苏徐州某高校国际学院读大二的卢旺达留学生尼克（化名）告诉记者。

7月10日，徐州警方发布一起涉毒案件通报，截至目前共抓获包括9个外国留学生在内的19个涉毒人员。“一方面斩断了毒品向校园蔓延的黑色链条，另一方面也向涉案群体明确了毒品在中国是不可容身的。”一位禁毒专家表示。

留学生吸毒被遣返回国

让尼克遗憾的是，这次涉毒的两个留学生是他的同胞，在中国留学已两年。其中一个老乡在国内就吸过大麻，来中国前戒掉了，“留学期间，他可能认识了一些贩卖大麻的人，毒瘾又犯了，再次吸食。另外一个被抓的留学生是他的舍友”。

尼克说，学校每年都会组织留学生进行严格的体检，他的两个同胞可能是在今年6月体检时被检测出吸毒的，大一体检时并没有任何问题，“他们经常去酒吧、夜店，或许是在那里结识了一些朋友，形成了小圈子。那是他们的秘密，我们无法得知”。

尼克表示，大麻在一些年轻人中非常流行。听朋友介绍，只要尝试一次就很容易上瘾。在卢旺达，吸大麻会被强制戒毒6个月。“曾有朋友只尝试过一次，后面就一发不可收拾。只要再有人介绍，他们会试图通过各种途径继续吸食”。

“等到体检发现就已为时过晚。”尼克建议，平时应加强对留学生群体的禁毒宣传。

中国青年报·中国青年网记者调查发现，9名涉毒留学生分布在徐州多所高校。来自徐州另一所高校国际学院的埃塞俄比亚籍学生大卫（化名）也向记者证实，前段时间，学校有留学生因吸毒被警方带走。

“来中国前，我和我身边的留学生都认真学习了中国的相关法律，知道在中国吸毒是违法的。”大卫说，被抓的留学生肯定也懂法律，但最后因毒品上瘾无法控制才铤而走险。

日前，记者联系徐州多所高校，相关高校都表示，暂未接到相关通报。

留学生涉毒案件时有发生

国家禁毒办在《2018年中国毒品形势报告》中指出，自加拿大宣布大麻“合法化”以及美国多数州宣布娱乐和医用大麻“合法化”以来，从北美洲向中国走私大麻的案件明显增多。

7月15日，外交部发言人在例行记者会上证实了山东省公安机关查获的一起外籍留学生涉毒案，涉案人员中有一名加拿大公民。

前不久，苏州市人民检察院也公布了一起案件。2017年9月，苏州工业园区海关缉私分局根据线索，发现辖区内某高校一外籍大学生有走私毒品大麻的嫌疑。该学生在收取快递时被当场抓获，现场查获毒品大麻叶900余克。

据警方介绍，该外籍大学生在国外学会吸食大麻。到中国留学后，一次他通过游戏软件结识了一名玩家，对方得知他吸食大麻后便开始兜售。这名外籍留学生本来只是自己吸食，但卖家要求达到一定数量才能发货，于是，他产生了对外贩卖的念头。他贩卖的对象是校园里的外籍同学。经查，该外籍大学生多次从国外走私进口大麻，共计1800余克。

2018年11月30日，苏州市中级人民法院依法作出判决，以犯走私、贩卖毒品罪判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元，驱逐出境。

7月中旬正值暑假。在中国矿业大学文昌校区，晚上8点半到9点半，许多留学生陆续走出校外，多数人骑着电动车载着一个同伴。一位留学生表示，“这是他们夜生活的开始。”

一位禁毒专家表示，从国外到国内留学、工作的人员越来越多，其中一部分人有吸食大麻的经历，但中国没有生产大麻的传统和供应链，所以就有犯罪分子把大麻通过各种途径运到中国来，满足吸食群体需要。另外，留学生群体圈子相对固定封闭，留学生之间交流比较多，他们又喜欢扎堆儿去酒吧等场所，进一步加大了毒品的病毒式扩张。

对违规违纪的留学生一视同仁加以严处

徐州高校外国留学生逐年增多。以中国矿业大学为例，官方网站数据显示，2015年入学的外国留学生数为280余人，2019年3月的更新数据为540余人。

徐州一所高校的负责人向记者表示，从今年开始，徐州高校对外籍留学生进行全面体检，“我们对招收留学生要持开放的态度，但他们来中国留学，也必须遵守中国的法律。”

该负责人介绍，每个学校根据事业发展情况，确定招生计划和专业，确定招生规模，向教育厅递交“外国留学生招生工作备案表”，其中包括外国留学生招生院校基本信息、招生计划及教学管理条件（如师资队伍、住宿条件、学校自设奖学金方案）。

该负责人称，各类长短期外国留学生均需填报《外国留学人员来华签证申请表》，省教育厅委托相关单位承担外国留学人员来华签证申请表的管理和审核工作。学校在教育厅制定的系统上传拟申请学生信息，提交的信息先由学校所在地公安机关出入境部门进行审核，审核通过后再由省教育厅进行审批。审批通过之后，才能录取留学生。

今年，江苏省教育厅出台的外国留学生管理通知显示，存在对外国留学生管理机制不健全，管理及教学资源配置不足，缺乏学校自有稳定生源渠道、主要依靠留学生中介机构招揽学生，以免学费、免住宿费、滥设奖助学金为手段开展招生，采取不正当手段争抢生源等情况的院校，将责令其整改并限制其招收外国留学生。

此外，江苏省教育厅建立“留学生黑名单”和“中介黑名单”。由学校上报名单，经教育厅审核后，会在系统黑名单中显示，并设置提醒功能。教育厅还规定江苏高校禁止招收黑名单中的学生，禁止与黑名单中的中介及个人合作。

据教育部公布的数据，2018年，共有来自196个国家和地区的49.2万名留学生在国内1004所高校和科研机构学习。

2018年，教育部严肃处理了18所院校在来华留学生招收、录取、签证等留学生管理工作过程中的各类违法违规行为，暂停16所涉事院校招收外国留学生的资格。

7月20日，教育部负责人在答记者问时，明确表示将推进中外学生趋同化管理，对违规违纪的留学生要严处。同时敦促各级教育行政部门和高校将政策落到实处。

“高校应当在入学和日常教育中对来华留学生进行中国法律法规、校规校纪和安全教育，对违规违纪的留学生严肃处理；涉嫌违法犯罪的，配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息。”教育部相关负责人在接受媒体采访时表示。

(责编：何淼、岳弘彬)