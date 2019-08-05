第十二届全球青年模拟联合国大会开幕

大会分会秘书长在开幕式以击鼓的方式宣布会议开幕。

8月3日，第十二届全球青年模拟联合国大会（WE Model United Nations EXPO 2019，简称WEMUN EXPO 2019）在北京国际会议中心开幕。今年会议主题为“We are WE（不忘初心）”。会议为期4天，逾千名青年朋友参会，与会代表将在9个分会场、23个委员会上畅谈世界风云局势。

中国公共外交协会副会长龚建忠

在开幕式上，第四次出席活动的中国公共外交协会副会长龚建忠表示：“‘模拟联合国’是一项非常有意义的活动，来自不同国家和地区的同学们通过参加此项活动，可以充分发挥青年的朝气，为时代建言、为未来发声，为世界的和平与稳定，为人类发展和福祉作出应有的贡献。”

北京青之桥公益基金会理事长陈光

作为本届会议主办方之一，北京青之桥公益基金会理事长陈光表示：“模拟联合国给大家带来国际视野，青之桥基金会希望携手WEMUN EXPO，建立青少年志愿者队伍，参与公益活动和调研实践，为大家提供更多实践的机会。”

“我们的理念是通过系列的国际交流活动、赛事和学术课程，搭建平台，培养具有全球视野、创新能力、批判精神和社会服务意识的国际人才和国际组织人才。”北京蔚蓝加国际教育咨询有限公司总裁兼首席执行官曹疏野先生表示，“我们希望通过模联这样一个平台，让参与的学生拥有独立思考的能力，拥有不断创新和探索的欲望，拥有多元理解包容的心态”。

据了解，从2008年到2019年，WEMUN EXPO迎来第12个年头，如今已成为国内以及亚洲规模最大的青少年模拟联合国活动平台。（孟佩佩）

活动现场

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)