山东五莲县教师杨某因为体罚学生，被当地教育部门追加处罚事件被舆论广泛质疑处罚过重，一事两罚，牵动着无数教育工作者的心。经媒体报道，目前当地教育部门已撤销追加处理决定。有人说，教育已经成了高危职业，教师管教学生稍有不当便可能遭受全社会的审视、质疑。无独有偶，去年，河南栾川男子常某当街殴打20年前体罚他的教师，湖南株洲某小学女教师罚站学生几分钟，就被学生父亲、一派出所副所长用警车带走，关入审讯室长达7小时。这些极端案例折射出的不单单是教育问题，也有社会问题。

在中国古代，“师”的地位是神圣不可侵犯的，“为学莫重于尊师”，父母带儿女到私塾读书报名的时候，要向老师行跪拜大礼。“一日为师，终身为父”，哪怕是只教过自己一天的老师，也要一辈子当作父亲看待，多少年后，不管学生有多大出息，师生关系终身不变。相比今日，就因为孩子被罚站几分钟，家长就敢带走教师关押长达7小时，试问，教师这个职业在某些家长心中究竟是个什么位置？栾川学生殴打教师更是目无法纪，影响极坏。

有人可能会说，老师张某当年体罚学生对其身心造成严重伤害，所以就应该承担这样的恶果。在这里，20年前的张某是不是体罚了常某？校园实情究竟是怎样的？笔者不能随随便便断言。但我们需要思考这样一个问题，时隔20年后，如此恶劣地谩骂殴打老师，且安排人手机录像，并将其传播到网上广泛传播，当事人究竟是什么样的心态？应该说，任何一件事情的发生都有其因果关系，这些事的发生，很大程度上也折射出我们可能遗落了可贵的尊师传统。

回顾自己小时候的成长经历，我们有几个没有因为读书偷懒、调皮顽劣受到过老师的责罚？中国古代，教书先生手中都有一把戒尺，“戒”代表其应该发挥的作用，“尺”则表示尺度、标准，先生手中的戒尺不轻易使用，常常是高高举起，轻轻落下。鲁迅、邹韬奋、魏巍都被老师用戒尺打过手心，鲁迅成年后著文称老师为“教书认真的寿镜吾先生”，且对先生有着极深的感情，鲁迅后来去南京水师学堂学习，包括从日本留学归来，每次也都要到绍兴去看望恩师寿镜吾先生。

著名教育家蔡元培先生这样回忆自己的成长经历：“我们如有错误，我母亲从不怒骂，但说明理由，令我们改过。若屡教不改，我母亲就于清晨我们未起时，掀开被头，用一束竹筱打股臀等处，历数各种过失，待我们服罪认改而后已。”读这段文字，我们能想象蔡元培当年的顽劣不驯，想象母亲手拿竹筱抽打蔡元培股臀的情景，感叹大教育家年少时也会因“屡教不改”而被打屁股，这段话里我们能读出蔡元培满腔的感恩之情。想想现在的个别孩子，教师、父母一句话批评得不合适就离家出走、就跳楼，甚至有学生用极端恶劣的方式殴打教师、威胁父母。

当今社会，我们不难看到，有学生在一定的年龄段会比较叛逆、不服管教，父母或教师，想方设法、引导说教、悉心教育，常常效果不如人意，父母无可奈何，教育者也深感无力。近些年，教育界有一种声音片面强调崇尚尊重学生的天性，而丑化严格的教师，有少儿读物竟然用好玩有趣的语言美化那些和严师斗智斗勇的校园“坏小子”，更有用恶俗下流的歌词谩骂严师的网络歌曲，这些行为实际上损害了“师道尊严”。教师一旦没有了尊严，其教育也就没有了力量。

“师严，然后道尊”“师道立则善人多”，世界上文明发达的国家，教师以较高的社会地位备受公民尊重。百年大计，教育为本，前段时间，华为总裁任正非强调“如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的”。如果教师连起码的职业尊严都没有，还谈什么重视教育？一个不尊重教师的民族是没有希望的民族，一个国家教师没有了尊严，就难有优质的教育，更不可能真正强大起来。“国将兴，必贵师而重傅”，我们需要重拾遗落的尊师传统。（何风彩）

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