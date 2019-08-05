“家校共育”出实招：大学教师家访送“成长足迹单”

7月18日,距离上海5000余公里的新疆喀什地区上海对外经贸大学学生凯丽比努尔·艾力木家里突然来了三位不速之客：学校党委学工部部长许继亮老师、国际经贸学院吾木提老师等一行3人,带着《成长足迹单》家访来了。与往日一样，凯丽父母正在地里务农，听闻老师们来家访，又惊喜又感动，“从没想过大学老师会踏上几千公里的行程来看望我们！”

浙江德清2018级国际经贸规则专业蒋同学家中也迎来了上海对外经贸大学贸易谈判学院院长张磊教授。作为院长和中国WTO讲席教授，张磊在家访中为学生和家长详细介绍了学院国际经贸规则专业的小班化精英教学特色，并耐心解答了家长的一些困惑，根据学生《成长足迹单》，张院长结合专业人才培养方案，与家长共同探讨了小蒋的学业成绩和素质提升，从学习生活、就业前景到未来规划，均提出了专业化的建议，为学生生涯发展提供更全面更有针对性的指导。

今年暑假期间，上海对外经贸大学组建了一支由100余名教授、院长、专业教师、管理干部、辅导员等构成的家访队伍，深入全国各地百余户学生家庭，送上为学生量身定制的《上海对外经贸大学在校学生成长足迹单》，受到学生和家长们的热烈欢迎。

上海对外经贸大学近年来持续开展“家校共育”工作，除了让学校教师队伍更真实地了解学生及其家庭环境，更注重开展跟踪式指导，为每一位学生制定成长发展档案，持续关注学生的成长细节，为他们提供更多学业发展、生涯指导、综合素质提升等方面的指导，密切家校联系，凝聚育人合力，更加精准有效地帮助和指导学生成长成才，打通育人“最后一公里”。

校党委副书记、副校长祁明介绍，今年学校暑期走访工作有三个新特点：一是教授、院长做“头雁”，全校各学院积极响应，教授、院长、系主任等带头走访学生家庭，本科生和研究生各年级全覆盖、十九个省市所有生源地全覆盖；二是创新走访形式，每位家访教师带着学生的《成长足迹单》，记录了学生在校期间的学业成绩、获奖荣誉及社会实践、学术竞赛、文体活动等情况，让家长全面了解学生在校发展情况；三是为每一位受访学生赠送两本书，一本是《习近平的七年知青岁月》，一本是走访教师精心赠送的书籍，鼓励青年学生树立远大理想，做奋斗者和追梦人。

贵州省毕节纳雍县姑开乡合心村岩口组殷运杰同学的家里，换乘4趟、辗转近15个小时到来的国际商务外语学院党委副书记谢峰和辅导员陈伟老师，除了看望学生外，还带来了学院一位老党员教师的爱心资助。殷运杰同学眼眶红润收下了这份资助款。家长也饱含热泪向两位家访老师表达感谢：“我们娃娃赶上了好时代，考上了好学校、遇上了好老师。”（记者 颜维琦）

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