孩子才是少儿节目的主角

正值暑期，少儿节目又迎来一年当中的热闹时光。如何丰富广大少年儿童的视听选择，如何让孩子们在玩乐观看之中能有所学有所得，是少儿节目需要持续面对的课题。不论是《加油向未来》《中国诗词大会》等全民热门综艺开始为未成年参赛人员特别设置少儿组，还是《最野假期》《赢在博物馆》《小螺号》等专门的少儿节目与时俱进地实现着寓教于乐的追求，少儿群体在综艺市场中的被关注度正在不断提高，打造“属于孩子们自己的节目”这一理念正在不断被印证。

当前，综艺市场百花齐放，题材和品类繁多，但其中最热门的节目往往还是面向以年轻人为主导结构的收视群体，在很大程度上忽略了青少年儿童的群体特征和文化需求，过度娱乐化与商业化的综艺只能给孩子们带来一片喧嚣的热闹，对孩子们的教育与思考将毫无助益。因而，当节目开始将目光聚焦于少儿群体的时候，首先要解决的就是如何量身打造符合儿童群体自身特征的作品，让孩子们在镜头下的主角意识能够得以进一步凸显。例如，中央广播电视总台央视少儿频道推出的少儿户外成长体验节目《最野假期》走入第五季，首创性地采用4K技术来进行制作和播出，节目让少年“勇士”们成为每一段探索之旅的主人公，他们利用暑假时间走向大江南北，既丰富了孩子们的暑期生活，又让他们在陌生环境的挑战与磨炼中获得成长，实现了节目推动未成年人生态道德建设的宗旨。这些具有积极示范意味的少儿节目，在寓教于乐的同时为青少年群体创造出了属于他们的“专属”荧屏文化，使当前的少儿节目更倾向于将舞台和空间还给孩子，让节目的呈现和传播更加纯粹。

随着综艺节目对弘扬社会正能量的现实担当不断明晰，综艺市场正在力图摆脱过度娱乐化吸引眼球、过度同质化追求商业价值等窠臼，在此背景下，面对着价值观尚未完全形成的未成年人群，少儿综艺对内涵与深度的追求更要走在前列。少儿节目不适合高深艰涩的说教，因而身临其境、深入浅出成为寓教于乐、传递价值观的不二选择。节目开始将主流价值观和主旋律润物细无声地融入细节：《最野假期》第五季恰逢庆祝新中国成立70周年的重大时间节点，节目组便以“小勇士们”在天安门观看升旗的“仪式感”作为开篇。在国学热潮中，《赢在博物馆》节目应运而生，来自全国各地的孩子们亲身参观各类博物馆，再以比赛的形式检验自己的学习成果、讲述文物历史知识的无限魅力，在更多的少年儿童中间掀起了爱上博物馆文化的热潮。由此可见，少儿节目需要找到特殊的话语体系，才能带着价值观引导的命题，真正走进孩子们的心中。

少儿观众的特殊性，决定了少儿节目需要被置于更加专业的位置，需要为孩子们量身打造作品，在游戏实践之中娱乐消遣，在娱乐消遣之后学习思考，以更关注的视角满足少儿的收视需求，以更适宜的对话方式传播当下的主流价值观。相比于成年观众群体，孩子们更加需要寓教于乐的力量，去保护他们心中的那份纯真与快乐。

（作者系中国电视艺术委员会主任编辑）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)