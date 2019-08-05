小学生做出“《清明上河图》”

东圃小学几个班的学生共同完成的作品《一江两岸》（庄小龙/摄）

一年一度的广州乞巧文化节再度拉开序幕。今年车陂首次成为乞巧文化节分会场。从8月2日开始，一系列的潮玩内容会在广州乞巧文化节车陂分会场上演。记者现场走访发现，今年车陂街东岸社区东圃小学摆七娘供案特别有趣，其中一件长达1.8米的作品正是由几个班的小学生一起完成。

东圃小学的传统摆七娘供案上，各色精美的巧品吸引着人们的眼球。除了七娘盘等传统巧品外，还有不少煞费苦心的作品，颇具车陂特色。

如贴合车陂龙舟主题，巧品中特意制作了车陂百年龙舟景，龙舟竞发、栩栩如生，高度还原了每年车陂龙舟景的盛况。再如贴合今年车陂涌将建碧道的热点，村民们特意制作了碧道巧品，注入了他们对碧道的期待。

“今年的巧品制作准备了很长时间，其中年纪最大的参与者今年已经82岁，年纪最小的才7岁。”车陂街东岸社区居民委员会主任郭艳红告诉记者，这些巧品多达上百件，光摆出来就花了4天时间。

值得一提的是，郭艳红是海珠人，来车陂前，她并不知道摆七娘这样的习俗。在车陂扎根社区十多年后，如今的她已经成为制作巧品的主力之一。“七娘盘和不少剪纸都是我做的。”她笑着说。

除了传统的摆七娘，今年还增加了特别元素。在大供案旁，还有一个小供案，上面只摆放了一件作品《一江两岸》。

据悉，这幅作品由东圃小学几个班的学生共同完成，长达1.8米，宽约0.6米，描述了河涌两岸共赏龙舟的美景。其中两岸的民居和桥全部由快递纸箱的纸皮制成，上百个小人玩偶则出自孩子们之手。人偶们动作不一、表情各异，加上两岸美景，活像一幅缩小版的《清明上河图》。

“这些作品孩子们做了差不多一个学期。”郭艳红说，其实孩子们做的巧品还不止这一个，另一件相同主题的巧品比这个大一半之多，目前在其他地方展出。另外，在这张小供桌之旁还有一个龙船饭的作品，也是由小学生们制作而成。（秦松）

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