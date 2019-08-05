“幼升小”“小升初”“初升高” 衔接班，该不该上?

暑期，对不少学生和家长来说，并不意味着放松。尤其是“幼升小”“小升初”“初升高”的家长，孩子即将告别一个学段，迈入另一个学段，这意味着未知的挑战和未知的压力，于是，他们的选择是“补课”“必须补课”。

学业衔接阶段，真的需要衔接吗？最需要做好的准备是什么？记者采访了师生和家长。

学前班：该上！但感受氛围最重要

北京市西城区6岁女孩林琳近日收到了小学的录取通知书，学校邀请即将入学的孩子到学校参观校园。早上，林琳的妈妈刘女士准备好入校条，目送孩子入校，中午接孩子的时候，发现入校条被老师用铅笔写了个“好”字。

她问女儿是怎么回事，女儿答，老师出了一些问题考他们，包括4道“七巧板运算”、简单的加减法、2条谜语、一些拼音识字，还让孩子们做了自我介绍。“四个七巧板题我回答出来两道，剩下的数学、谜语、拼音、自我介绍都会，老师就写了个‘好’字”。林琳说。

刘女士在小学生家长的微信群中发问，有家长回应，评语分为三档，分别是“真棒”“好”和“加油”。有一位拿到“加油”评语的家长表示，“中午看到字条，连饭都吃不下了，就像是直接被判定‘输在了起跑线’”。这位家长当即决定在某机构报名幼小衔接班。

海淀区6岁男孩耘耘的妈妈肖女士为了给孩子在学而思报名数学，一路从海淀校区追到了军博校区，只为追随一位奥数名师高老师。这位老师在论坛上颇受追捧，家长们还总结了如何抢到他的课的经验。“小学是基础，如果在幼小衔接阶段就能让高老师补数学，孩子的未来就稳了。”肖女士拿着“过来人”——今年被龙樾实验学校录取的学生家长给的“锦囊”，准备照章办事，但是看了前三条就已经大呼“吃不消”。

这份锦囊写着“从小学一年级到三年级的学习重点是英语，四年级要过KET，五年级过PET。奥数从小学一年级开始学，三年级以后开始加强，同时报一个奥数普通班、一个竞赛班。语文要扩大阅读量，大量阅读经典原著，没有捷径。”

从轻松的幼儿园进入小学，肖女士和刘女士都用“两眼一黑”来形容。“突如其来的压力让家长喘不过气”。这压力来自于“学校无形中透露出来的信息、过来人的忠告，还有家长群中兜售的‘神测’‘早早培’内部笔记等。”肖女士告诉记者。

幼升小需要不需要衔接？需要不需要提前上补习班？北京史家小学名誉校长卓立这样说：“虽然我想说，不需要，但是结合一年级课堂的实际情况，我还是会答：需要”。“需要注意的是，学前班是为了预先感受即将到来的课堂学习方式，而不是去接受小学一二年级知识的提前灌输。遇到以教孩子多少算数、多少英文对话、多少古诗词为卖点的学前班都要敬而远之，除非在你细致的观察中，发现你的孩子知觉和行为能力都已经发展到了需要学习这些知识的阶段。”卓立说。

小升初：不提倡！拓展阅读是关键

西城区6年级男生可乐近日被派位的初中录取，对于录取结果，他的妈妈孟女士“总算踏实了，去了第一志愿，B类学校，儿子的项目班也录取了，需要集训三天。”

可乐一直没有停下补习的脚步，知道录取结果之后，并没有休息，而是迅速投入了新的一对一补课中，提前学习初中知识。同时，《西游记》《平凡的世界》等大部头名著开始读起来了，这些算是课余闲暇的“点缀”。“小升初”从早些年没有“硝烟”的战场走到今天，竞争的压力虽然小了，但是不少孩子家长心中还是“绷着一股劲”。“不进则退，必须好好走下去。”孟女士告诉记者。

在“幼升小”“小升初”免试就近入学的前提下，为什么各种衔接班依然“供不应求”？一位不愿意透露姓名的补习班教师告诉记者，这和学校“让渡了一部分学业内容有关”。“如果想要取得好成绩，科学的刷题、复习很有必要。然而，之前在学校就可以完成的做题过程现在被让渡给了家庭和培训机构，这样一来，以前可能在高二才能拉开的成绩梯度今天在初二就拉开了，如果不科学补课的话，可能面临的结果是，初中的时候，不补习的学生哪怕把课本内容全部熟练掌握了还是考不出好成绩”。

但是，北京市第五十五中学班主任张俊对于上衔接班的态度则是“不提倡”。“我认为，家长们应该信任我们学校和教师。一个学段走向另一个学段，必然有一些不适应，通过我们的课前预习、课后复习，跟着老师的节奏，一定能迎头赶上。如果说，有大部分学生都不能适应，我们的教学节奏一定会随之适应。如果你问我小升初需要准备什么？我想，家长们最需要的是依据学生的特点，拓展他们的阅读，开阔视野。阅读是个人学习能力的体现，这种学习能力是他们终身所需的，可以做一些知识性的预习，但是，应该注意的是，什么阶段的孩子做什么样的事，既然在全日制教育阶段不设‘衔接’这一环节，就说明衔接班并不是所有孩子都要上的。”

初升高：应该补！刷题有百害无一利

北京市海淀区初三男孩牛牛的奶奶刘女士坚持不让孩子上培训班，从孩子入读小学开始坚持了9年。但是，在这个暑假，她有些动摇了。“今年的中考数学太难了，牛牛考了69分。在即将面临冲刺的阶段，我是不是应该加担子了？”刘女士说。

“加担子”的观点也得到了清华附中秦汉学校执行校长徐海鹰的肯定。他表示，“初升高”的阶段一定要做好“补课”。“不一定必须上培训班，但是一定要补课”，徐海鹰告诉记者，“原因有三，首先是英语，中考的时候，英语要求的词汇量只有1300个，但是高三要达到3500个，相当于高中每学年都要学习相当于初中三年的英语词汇量内容，如果不做好课外的功夫，可能书本知识都有些吃力，更不要说一些拓展的内容了。其次是数学，初中数学还处于函数课方程式的阶段，但是高中数学综合性特别强，除了正余弦函数还有几何等内容，也需要课后做好补课，物理课也是同理，一上升到力学，一些学生就反映如同‘生拔’，就是课后的功夫没有下到。最后是化学，初三才开始学习，有的章节是选考内容，老师同学们可能不会特别在意，但是一上到高中，就是基于所有的知识开展的学习，这一课也要补上。”

“有一些孩子，初中成绩中上游，但是高中经历了‘断崖式崩溃’，就是没有做好知识的巩固学习，没有做好过渡。”徐海鹰说。

做好过渡，需要有良好的学习方法，还需要有一定的适应期。“一升入高中有很多问题，首先面临生涯规划的问题，还有一些学生有成长的情感问题，加上学业的突然加重，同学们需要解决的困难太多，我们会让老师课后安排补课，课上尽量解决学生困难，也会和家长展开深度合作，一起度过这个成长阶段。”徐海鹰说。

补课，并不意味着“刷题”。“之所以学业负担重，在于不少学校以‘清北录取率’为最终考核目标，诸如‘超级工厂’式的高中，以刷题为目标，对孩子来说，是极大的摧残，孩子的能力得不到丝毫提升，老师却因为升学率成为名师，这样的补课是有百害而无一利的。”徐海鹰最后说。（姚晓丹）

《光明日报》（ 2019年08月05日 10版）

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