原标题：徐州教育局曾回复李秀娟之女受伤事件：索高赔偿协调未果

徐州女教师李秀娟“绝笔信”事件余波未息。新京报记者在中国江苏网政风热线一栏中看到，李秀娟此前曾发布信息，要求当地处理其女被打事件。徐州市教育局在网上回复称，李秀娟的女儿眼睛系同学打闹中被误伤，事发后班主任及时进行处置，未发现明显异常，“学校多次建议通过司法程序解决问题，均遭李秀娟拒绝。”

8月4日上午，一份求助信在网络流传。求助人李秀娟称，自己的女儿被同学无意伤害，导致左眼失明。今年3月份，夫妻两人准备带孩子到北京治疗，被当地认定为有上访倾向，并因此长期遭到包括记过在内的不公正对待。求助信中透露，其已有轻生想法。

在中国江苏网政风热线一栏中，新京报记者发现李秀娟此前曾发布的诉求。上述文章发布于2019年5月20日。文中称，3月1号晚上，其单位领导和教育局领导到家中，让其退票，但自己并未照做，随后教育局的丁主任就去派出所报警，说其要去上访。同时，家中有人看着自己，1小时后，民警以涉嫌寻衅滋事将其带走，并处拘留7日。

李秀娟向新京报记者确认，上述信息为自己本人发出。

2019年5月23日，徐州市教育局对李秀娟反映的问题进行在线回复。新京报记者注意到，回复中认定，李秀娟的女儿眼睛受伤为同学无意中导致，事发后校方及时处置，未有明显异常。此后，李秀娟曾多次越级上访，警方据此对其处以行政拘留。

回复中称，李秀娟反映女儿梁芸嘉被同学打成八级伤残问题。经核实，2018年3月12日下午放学时，丰县实验小学四(1)两名学生在放学排队时打闹，无意间用校服拉锁碰到了李秀娟女儿梁芸嘉的左眼，事发后班主任及时进行了处置，未发现明显异常。

上述回复中称，约一月后，李秀娟发现孩子左眼视力异常，检查后要求学校出面协调医药费。丰县实验小学先后10余次协调，均因李秀娟提出过高赔偿未果。

随后，学校曾多次建议通过司法程序解决问题，均遭李秀娟拒绝。

徐州市教育局的回复中称，李秀娟曾先后三次越级进京上访并被国家信访局登记，“3月2日，东城派出所根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第(四)项的规定，认定李秀娟行为已构成寻衅滋事，给予其行政拘留七日处罚”。(记者 王瑞文)

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