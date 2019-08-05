原标题：北京科学技术奖评选不再施行“推荐制”

本报讯（中国青年报·中国青年网见习记者 石佳）日前，北京市对外发布新修订的《北京市科学技术奖励办法》（以下简称《奖励办法》），这是《奖励办法》自2002年颁布以来迄今最大的一次修改，在奖项设置、奖励等级、提名方式、评审机制等多个方面都有重大改革，17年来首次设立人物奖，全面推行提名制，对学术不端行为“零容忍”。

新修订的《奖励办法》规定，北京市科学技术奖由突出贡献中关村奖、杰出青年中关村奖、国际合作中关村奖3个人物奖，以及自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖3个项目奖，共计6个奖种组成。北京市科委副主任杨仁全说，突出贡献中关村奖、杰出青年中关村奖、国际合作中关村奖是17年来首次设立的人物奖，这也是本次修订最大的亮点。

值得关注的是，新《奖励办法》对青年科技人才给予重视。杨仁全表示，“在全国范围内，设置青年科学技术奖的省市屈指可数，这体现了北京市对青年科技人才的重视”。杰出青年中关村奖旨在奖励在科学研究中取得重要发现、推动相关学科发展，或者在关键核心技术研发中取得创新性突破、推动科技成果转化和产业化的年龄不超过40周岁的个人。

同时，参照国际通行做法，新《奖励办法》改“推荐制”为“提名制”，首次将个人纳入提名者范围，国家最高科学技术奖获奖人、两院院士、突出贡献中关村奖获奖人可作为提名者，同时还规定了提名者的义务。

此外，新《奖励办法》对各种学术不端行为“亮剑”，对弄虚作假，徇私舞弊，剽窃、侵占他人科技成果等学术不端行为“零容忍”，已授奖项目也将面临撤销奖励、追缴奖金的处罚，并由北京市科学技术行政部门记入科研诚信记录，按照规定共享到本市公共信用信息服务平台，由有关部门依法实施信用联合惩戒。

据统计，近年来，北京市共奖励各类科技创新成果1595项，获奖成果取得知识产权23800余项，产生的经济效益超过8800亿元。2019年的北京市科学技术奖励工作将全面按照新的《奖励办法》实施。

(责编：何淼、熊旭)