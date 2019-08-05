原标题：要落实惩戒权，还必须做好这四方面工作

日前中央文件中首次明确提出赋予老师教育惩戒权，教育部相关负责人也表示，需要尽快修改相关规定，包括修法，以落实这一惩戒权。

落实教师惩戒权，我觉得有四件重要的事情要做，否则惩戒权会被高高挂起，老师不敢要，也不敢用。

第一，需要统一思想。惩戒是教育的基本手段，要理直气壮地谈教育中的惩戒问题，要对我们过去全面否定惩戒的错误做法拨乱反正。

伊顿公学作为英国最著名的中学，培养了19位英国首相。英国新任首相约翰逊也出于此。这所学校有着十分严苛的规矩，比如，在一些正式场合，不同荣誉的学生需要穿不同的衣服以示区别；体罚仍然是学校的惩戒手段之一。2012年，我在旧金山转机买了一份时代周刊，无意间看到一篇讨论体罚的报道，那时我才知道，美国还有19个州在法律层面允许和支持体罚。

当然，相比英美私立学校严苛的校规，英美的公立教育体系是宽松的，也是禁止体罚的，这也是一些人反对惩戒的根本依据。英美的私立学校是其核心精英培养体系，也就是国家栋梁的培养体系，它们难道不正是我们应该学习借鉴的吗？更重要的是，英美公立学校虽禁止体罚，但其他惩戒措施仍然存在，比如关禁闭——在严重违反校规如打架时，会根据违规程度不同，把学生关到一个没有任何人的屋子里反省；老师虽然不能体罚学生，但老师可以请校警把违纪学生拖出课堂，至少保证不影响其他人学习。

中国教育在近几十年的前进与改革中，存在一个明显的误区：对学生过度强调所谓的尊重、自由，过度讲天性、个性等，缺了基本规矩，多了娇纵。在中国，体罚已经被我们描绘为最野蛮落后的教育方式，无论是在公立学校还是私立学校都被完全禁止，而其他惩戒手段，比如罚站，也基本被归于“变相体罚”。对于学生的教育，老师除了好言相劝，其他任何手段都被禁绝了。

于是我们的学校教育出现了荒唐的一幕幕：学生可以各种违规，甚至辱骂殴打老师，但老师却不能也没有手段惩戒这类学生。很多的小霸王、无赖，实际就是这么被从小保护大、娇宠大的，以至于成年后，仍然坚持自己的规矩，而不是大家的规矩、社会的规范。其实，西方教育也并非我们一些人描述的那般绝对自由：尊重学生的个性，但尊重不是无条件的放纵，前提是规矩，在规矩面前没有例外，比如着装，比如课堂纪律，比如按时到校，比如对老师的绝对尊重，而且这种尊重也是没有条件的。很多小留学生被开除的一个主要原因就是顶撞老师。

遗憾的是，我们一些人只从点滴表象入手，如盲人摸象般表面化、标签化理解西方教育，没有原则地强调个性、天性，一味强调鼓励表扬而没有惩戒，把粗鲁没有教养当成个性。殊不知，人的进步与社会化本来就是去天性、有效管控自己的过程，人的优秀与否也在这里，而不是由着自己，放纵自己的行为与欲望。

因此，我们有必要对我们过去错误的认识做系统的反省，这样才能认识到惩戒对于目前中国教育的必要性，才能真正把它落实到位。

当然，惩戒绝不等于体罚，我们赋予惩戒权并不等于赋予体罚权，这是我们必须厘清的一点。

第二，教师惩戒权的落实需要保证足够的可行性与包容性，尤其是在惩戒权与违规体罚的界限认定上，应给足够的包容。

我们此前虽然没有用惩戒权这个词，但我们是允许教师批评学生的，教育部也曾专门下文。但是，这些年来，批评学生一不留神就触及体罚与违规，老师无一例外遭受重罚严惩，批评学生成了一件高危的事情。如果惩戒权没有足够的实施空间，或者对于惩戒与体罚之间的界限过于苛刻，最后惩戒权必然被高高挂起，无法落到实处。这也是这些年老师普遍不愿意管教学生的根本原因之一。

如何解决这个难题？这让我想起昆山龙哥反杀案。于某被判无罪，其原因是在特殊情景下，不能苛求被侵害人完全按法律规定的细节，理智并有分寸地反击。

在老师管教孩子时，我们是否也应该分清状况，不对老师过度苛责？

试想我们自己在管教孩子时，不也经常有过激的行为与言论吗？在特定的场合与情景下，任何人实际都很难完全控制自己的情绪与行为，尤其是老师面对学生的顶撞与过激言行时，更难以完全把控。去年就曾发生了一名学生课堂上顶撞老师，甚至与老师对骂，最后师生互扇耳光的事件。最后也以老师道歉被处分完结。扪心自问，我们有几个人面对这种情景可以做到镇定自若，理智处理？面对那些屡屡破坏课堂纪律，严重影响其他学生的学生，我们又如何处理？

因此，相关部门在处理类似事情时，有必要考虑到，在一些特定场景下，一般老师实际难以按照规定那样恰到好处地处置，多数老师也不是教育家，很难用超高的教育艺术处理管教学生。如果过于苛求管教学生的方式与过程，多数老师都难逃违规之嫌，从而难逃被处理的结果。如若这样下去，还有几个老师愿意管教孩子？

面对过度关注的家长，老师们在管教孩子的问题上已经战战兢兢了。在发生冲突或意外的问题处理上，如果像防卫过当那样苛责的话，只能让更多的老师放弃管教的职责。

第三，地方教育部门与学校需要理直气壮地支持老师的惩戒权，给予必要保护，而不是一味处罚老师。

五莲教育局在杨老师的处理上就犯了这种错误：说轻了，是不能担当；说重了，是不负责任。当然，我也理解这背后的舆论与社会环境的压力，但学校与政府部门有必要勇于为一些负责任的老师撑腰。

第四，需要家长与舆论的理解与支持。

惩戒是基本的教育手段，多数老师对孩子的批评、管教与惩戒都是为了孩子好，否则他完全可以置之不理。家长在管教孩子时还经常发生冲突，老师在管教孩子的分寸拿捏上出现一些瑕疵就更能理解了。这时就更需要给老师多一些宽容。

也只有家长真正的支持与包容，老师才有胆量与勇气管教孩子，惩戒权才能真正落实，教育与孩子也才能真正健康发展。

（作者为中国教育在线总编辑）

(责编：何淼、熊旭)