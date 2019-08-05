原标题：暑假小县城的学生去哪儿了

放暑假了，一直盼着放假的儿子却郁闷起来。每天上午还好说，先写几页暑假作业，再看一会儿电视。可下午他就感到无聊了，看一会儿书，然后想出去找人玩，可一连几天满小区也找不到能一起玩的小伙伴，“全都去上辅导班了”。

的确，放假后这些天在小区院子里白天很少看到学生的身影——要知道这些天我们这里还不算太热。带儿子去看电影，在电影院工作的朋友说，这个月的营销任务怕是完不成了——中小学放假十几天了，电影院还是冷冷清清，连每天4场的5元专场都没多少观众，专场安排的还是新上的动画片和美国漫威大片，也没把小朋友吸引过来。“都在上辅导班呢。”朋友似乎很无奈，其实她自己的孩子也在上辅导班。

小县城里辅导班培训班各种各样，简直无处不在。

收学生最多的是一些老师违规私自办的暑假作业辅导班。其实暑假作业都比较简单，有些学生三五天就“包本”了，特别是小学低年级的暑假作业，有些孩子嫌一天写几页太急人，干脆不看电视不去玩，两三天就完工。在辅导班虽然没别的事干，老师一般也不让学生写那么快，要不20天不好应付下来。有些老师则提出要“预习”下学期课程，有的老师干脆强调这是重点，这让很多家长都担心自己的孩子“落后”，也就要孩子去辅导班，免得“输在起跑线上”，有的家长则因此认为老师会“跟班走”，不让孩子去老师的辅导班，下学期可能对孩子不利。

尽管教育部门一再喊坚决禁止有偿家教，还派检查组到各乡镇各学校抽查，到小胡同巡视。但实际上“民不告官不究”，除非老师的做法过分露骨刻薄而得罪家长，或者教师之间有严重矛盾，才有可能给教育部门检查组机会，否则检查组都是无功而返。

校外辅导班当然也是红红火火，尤其假期，比平时更火爆。暑假作业辅导之外，奥数班、英语班、作文班之类关系到学业的各种辅导班也是遍布大街小巷，哪一家都是爆满。收费虽然比老师的高，但大多都是打着各种教育培训机构连锁店的旗号经营，有的还搞“一对一”辅导。这对很多家长还是很有号召力的。

而没有报辅导班的学生也没闲着，女生大多去舞蹈班、音乐班，男生大多去学跆拳道、咏春拳，还有美术班、书法班、足球队等，五花八门。好像假期孩子不去学点什么，大好光阴都要浪费了。

据说有家长给孩子报了四五个班，有学生就抱怨，放假比上学还忙。有学生被折腾得记不清哪天该去哪个班，连星期几都有点迷糊了。自愿去的学生也有，但“被逼无奈”的好像更多。

不过，很多学生似乎早已习惯这种“假期生活”。家长也有理由：没能力辅导学生，何况自己忙，没时间管孩子，孩子在家不是上网就是看电视，太浪费时间而且不安全。至于学生是不是还有别的地方可去，小县城似乎不需要考虑：博物馆、科技馆合在一起也不够玩一天，图书馆也坐不了几个人——真正看书的不多，都是拿着作业去蹭空调的。学校的图书馆平时都没几个开放的，假期更不用想，学校大门你都进不去。

出门旅游的不多，也有一些报名去了所谓的夏令营。对于很多学生来说，假期真是有点无聊。即使不去辅导班，他们也没别的地方可去。倒是那些“留守儿童”让别的同学羡慕起来——假期他们被送到大城市了。

各种各样的“班”里，还有很多幼儿园小朋友的身影。这可能会让小朋友误以为，这，就是假期。

（作者为学生家长）

(责编：何淼、熊旭)