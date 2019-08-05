原标题：给“星星的孩子”有“型”的陪伴

“他们……他们来了！”远远地看到黄腾宏一行6人朝福建省宁德市蓝丝带助残帮扶中心走来，18岁的贝贝兴奋地朝他们跑过去。这个夏天，宁德师范学院学生黄腾宏和另外12名队员组建了一支名叫“小模型、大能量”的实践队。每天下午，他们带着自己制作的各种木模型玩具，到蓝丝带助残帮扶中心，和患有自闭症的小伙伴一起拼装。

这是贝贝最近很喜欢的一项活动，他看着实践队这些和他年龄相仿的朋友把一片片拼装模型的零件倒出来，又拿出一个已经拼装好的模型，开始一步一步地讲怎么拼装。

蓝丝带助残帮扶中心里原本还吵吵闹闹的人们安静下来，好奇地看着这些模型。模型和前一天大学生哥哥带来的又不一样了，今天是灯塔模型。

“你看，这两个零件是一模一样的，所以要对称插在一起，像这样……”代家宝扶着灯塔模型的底座，让贝贝往底座上插各种零件，遇到一些不好拼装的地方，代家宝就拿着贝贝的手一起拼装。半个多小时过后，一个有模有样的小灯塔出现了。

实践队队长黄腾宏能感觉到贝贝自己动手拼出灯塔后的那股兴奋劲儿，这种小小的成就也发生在蓝丝带助残帮扶中心的其他人身上。贝贝的妈妈表示，贝贝平时也会玩七巧板，但一会儿就没耐心了，有大学生陪他玩模型，他的注意力能集中比较长的时间。

实践队队员曾育林介绍，“灯塔”是实践队特意为这里的自闭症患者设计的，上面用激光刻上了“平等参与，共享融合；感恩有你，心系蓝丝带”的字样。除了灯塔，他们还设计了蝴蝶模型、飞机模型、雄鹰模型等等。“我们想通过这些模型来吸引这里的小伙伴的兴趣，让他们能够多多和我们沟通，也让他们感受到自己动手的乐趣。”

曾育林在团队里专门负责模型图纸的设计和修改。“别看它们只是简单的一些零件，花费的功夫可不少。”曾育林介绍，每做一个模型都需要利用绘图软件设计出零件的图纸，再对每一个零件的插口进行反复修改，保证插口和插口之间可以完全吻合，这样拼装起来的模型才逼真、漂亮。有的模型零件比较多，一张图纸要反反复复修改几个小时才能完成。实践开始前，曾育林每天在实训基地一坐就是五六个小时，一直都要盯着电脑看图纸。

整个模型制作除了图纸设计修改和零件切割外，另一个极需耐心的工作是拼装样品。灯塔模型有31个零件，孔雀模型有52个，零件最多的龙模型有164个。想教好自闭症患者怎么拼模型，队员们都要先自己熟练掌握。代家宝最满意的作品是一个坦克模型，第一次试拼时来来回回拆了好几次，拼了4个多小时才完成。

制作模型玩具给蓝丝带助残帮扶中心的人们，源于黄腾宏想利用自己的专业为自闭症患者提供帮助的初心。黄腾宏希望积木拼接游戏能让自闭症患者动动手，也多和外界沟通沟通。下一步，他想把实践活动中拼装完成的80件模型进行义卖，用来帮助这些自闭症患者。

实践队不知道自己的努力能给自闭症患者带来多少帮助，不过黄腾宏欣喜地注意到，包括贝贝在内的患者对他们的态度，从最开始的漠视到逐渐转化为期待。“最开始他们压根儿都不怎么搭理我们，各玩各的。现在只要看到我们来了，他们就主动坐在桌子前面，甚至还会主动思考每个零件应该安在什么部位。”贝贝在拼完自己的模型后，还会主动去帮助其他小伙伴拼接，而另一个叫明明的患者，经常跑来主动跟他们聊天，每天都会在门口等大哥哥们到来。

(责编：何淼、熊旭)