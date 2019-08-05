原标题：清华学子把“梦想树”种在山区孩子心中

清华大学“19黔行”支教队员和小朋友们一起做课间操。邬雄亮/摄

“大家把自己的梦想写在卡片上，写完之后我们把卡片挂在‘梦想树’上。”清华大学“19黔行”支教队队长唐若瑶正在给遵义正安县格林镇太平村太平小学三四年级的孩子们上课，这节课的名字叫做“清华梦想课”。她和支教队队员希望通过10天支教，在这群山里的孩子心中种下一棵名为“梦想”的树。

一天下午，唐若瑶和许多孩子一起聊天、玩耍。她发现大部分孩子对“梦想”这个词语没什么概念，也不知道清华大学是一所什么样的大学。于是她决定给孩子们上一堂“清华梦想课”。在课堂上，她向大家展示清华大学的校园景色图，分享自己在清华大学的日常生活，还讲起自己高考的经历。

当晚，唐若瑶召集支教队队员们一起夜谈，夜谈的主题是“我们应该教孩子们什么”。支教队员达成共识，“我们要为这群孩子引燃梦想的火苗，帮助他们找到自己的梦想，并激励他们走出大山，走向更广阔的天地。”

“每个人都写好自己的梦想了吗？写好了就跟着老师一起去挂在‘梦想树’上。”在支教队员的指导下，孩子们把自己的梦想写在卡片上，并挂在学校刚栽的一棵小树上。唐若瑶告诉孩子们那棵树叫做“梦想树”，希望他们能够朝着各自的梦想去奋斗。

“我要考上清华大学”“我要去清华大学图书馆”“我要考上国防科技大学”“希望我的家人能够平安”“希望我能一直开心快乐”……这些挂在“梦想树”上的卡片，写满了孩子们单纯的梦想。“我很自豪，我们能为太平小学留下这一棵‘梦想树’，也希望这些梦想在孩子们心中生根发芽。”唐若瑶说。

因为要去实习单位报到，唐若瑶不得不提前返回北京，孩子们为她唱起了《再见》。“我还欠你们两节课，我一定会回来给你们上完。”她给孩子们布置了一个作业，这个作业的提交日期是一年后，明年她还要来支教，这是她跟孩子们的约定。

“10天的短期支教，我认为留下一些实物给那里的孩子们更有意义。”暑假前，唐若瑶在清华大学实践梦想计划申请书上写下这样一句话。经过两轮审核，“19黔行”支教队都获得了全校A级评定，成为中国大学生社会实践知行促进计划的立项团队。

“我们做到了，我们留下了一棵‘梦想树’在这里，希望它可以陪伴这里的孩子快乐成长、勇敢追梦。”唐若瑶说。

(责编：何淼、熊旭)