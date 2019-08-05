原标题：“既然来了，就要到最困难最需要的地方去”

中国农业大学红色“1+1”实践队成员在做调研。实践队供图

藏在山坳里的小镇是一片世外桃源，被云雾水汽笼罩在群山中。风光无限之下，10个低收入村、1092户低收入农户……这就是位于北京市怀柔区中部的琉璃庙镇，地处华北平原和燕山山脉过渡地带、燕山脚下的深山区。

鲜有人问津的琉璃庙镇，在今年夏天迎来了一批青年大学生。他们不安于悠闲的假期，也不贪恋空调的清凉，怀揣着酷夏般火热的心，积极响应“乡村振兴”战略，投身于大学生暑期社会实践活动。

他们就是中国农业大学红色“1+1”实践队的14名队员。“既然来了，就要到最困难最需要的地方去。”这是他们来到琉璃庙镇开展实践的初衷。

经济发展水平较低，没有产业带动，发展要靠政府的补贴，居民生活质量堪忧……这就是琉璃庙镇的现状。为了帮助琉璃庙镇发展产业，带动经济发展，促进教育公平，这支实践队于2018年5月正式成立，实践队员10余次到琉璃庙镇进行调研走访和技术推广，力求为振兴大美琉璃贡献一份专业且持续的“农大青年力量”。

在琉璃庙镇最贫困的梁根村，实践队曾多次调研走访，他们凭借自身掌握的高接换优食用核桃树技术，解决了当地三代人希望将野生核桃变废为宝的夙愿。不但如此，实践队还在回校后联络多方支持，帮助实现核桃高接换优嫁接技术落地，使得梁根村与黎城绿翼核桃专业合作社达成合作，共同努力争取到35万元项目资金。同时，为了解决当地原生态黑木耳滞销问题，实践队员们也纷纷发挥自身优势，通过质检报告、产品包装设计、制作宣传片及对接校友销售平台等措施积极促销。

今年暑期，红色“1+1”实践队14名队员利用假期时间又启程了。这次，他们结合镇域东部自然景区展开旅游文化资源调研，对镇域西部特色村落也同步进行了农艺文化资源调研，将东西部旅游资源和农艺文化结合起来，打破长期以来的镇域发展不平衡，推动旅游、文化有机融合，形成独具特色的旅游路线，助力打造精品旅游示范区。

“我们已经把调研结果整理成报告提交给学校，并会把收集到的旅游文化资源相关信息更新到网络上，让更多人了解琉璃庙镇。”队长郑豫说。

从扶贫产业到旅游资源，从教育帮扶到深度调研，队员们每天6点多起床，白天蹲在田间、坐在路边、倚着墙根儿，深入到农户家中进行问卷调研，晚上还在撰写各类教案和文字材料……

怀山柔水，大美琉璃，记录着一行人在这里的一举一动、一言一行、一点一滴，书写着他们的青春使命与责任担当。

(责编：何淼、熊旭)